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Norte do ES

Após dois dias, caminhão-tanque que tombou é retirado da BR 101, em Sooretama

Operação para tirar o veículo do local tinha estimativa de durar cerca de 30 minutos, período que o trânsito permaneceria interditado na via
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 jan 2022 às 17:20

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 17:20

Trecho da BR 101 onde ocorreu o acidente
Trecho da BR 101 onde ocorreu o acidente no Norte do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Google Maps
Depois de dois dias, o caminhão-tanque que tombou e caiu em uma ribanceira na altura do km 110 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, foi retirada do local no fim da tarde deste domingo (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista já está liberada, após ter ficado totalmente interditada por quase duas horas. 
No acidente, o motorista saiu ileso. O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) foi acionado para verificar a situação e constatou que o produto não havia sido rompido e permanecia contido no tanque.
O caminhão transportava 5 mil litros de diesel e 15 mil litros de gasolina.

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