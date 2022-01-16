Após dois dias, caminhão-tanque que tombou é retirado da BR 101, em Sooretama

Depois de dois dias, o caminhão-tanque que tombou e caiu em uma ribanceira na altura do km 110 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, foi retirada do local no fim da tarde deste domingo (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista já está liberada, após ter ficado totalmente interditada por quase duas horas.
No acidente, o motorista saiu ileso. O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) foi acionado para verificar a situação e constatou que o produto não havia sido rompido e permanecia contido no tanque.
O caminhão transportava 5 mil litros de diesel e 15 mil litros de gasolina.