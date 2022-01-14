Caminhão-tanque tomba e parte do combustível vaza na BR 101, em Sooretama

Trecho da BR 101 onde ocorreu o acidente Crédito: Reprodução/Google Maps

O caminhão estava carregado com 5 mil litros de diesel e 15 mil litros de gasolina. O condutor teria dormido ao volante e invadido a contramão antes do caminhão cair e tombar, segundo a PRF. O acidente ocorreu por volta das 3h. Houve interdição da pista, que foi totalmente liberada a partir das 5h30.

O QUE DIZ O IEMA

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) infomou que está no local do acidente, e uma equipe técnica acompanha a situação.

A reportagem solicitou informações sobre a possibilidade de haver algum impacto ao meio ambiente na região devido ao vazamento. O Iema, no entando, ao contrario do que disse a PRF, infirmou que não houve rompimento, estando o produto ainda contido dentro dos tanques. A nota enviada pelo orgão também afirma:

"O Iema lavrou auto de intimação, determinando que a empresa responsável pelo caminhão promova a transferência do produto para outro veículo adequado e realize a contenção preventiva, para evitar vazamento durante a transferência dos combustíveis. Foi solicitado ainda, por meio do auto de intimação, documentação referente à licença ambiental para o transporte e a comprovação de que o condutor está apto a realizar transporte de produtos perigosos, além do replantio da vegetação na margem da rodovia, para evitar processo de erosão no local. A seguradora da empresa responsável informou aos técnicos do Iema que está enviando ao local uma equipe especializada para a transferência dos produtos para outro caminhão, para só então a pista ser liberada."