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Norte do ES

Caminhão-tanque tomba e parte do combustível vaza na BR 101, em Sooretama

Segundo a PRF, o motorista do veículo saiu ileso. Houve interdição da pista durante a madrugada e a via foi totalmente liberada por volta das 5h30
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 jan 2022 às 08:10

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 08:10

Trecho da BR 101 onde ocorreu o acidente
Trecho da BR 101 onde ocorreu o acidente Crédito: Reprodução/Google Maps
Um caminhão-tanque tombou em uma ribanceira na madrugada desta sexta-feira (14) no km 110 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo saiu ileso. Por conta do acidente, houve vazamento de parte do combustível às margens da pista.
O caminhão estava carregado com 5 mil litros de diesel e 15 mil litros de gasolina. O condutor teria dormido ao volante e invadido a contramão antes do caminhão cair e tombar, segundo a PRF. O acidente ocorreu por volta das 3h. Houve interdição da pista, que foi totalmente liberada a partir das 5h30.
O QUE DIZ O IEMA
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) infomou que está no local do acidente, e uma equipe técnica  acompanha a situação.
A reportagem solicitou informações sobre a possibilidade de haver algum impacto ao meio ambiente na região devido ao vazamento. O Iema, no entando, ao contrario do que disse a PRF, infirmou que não houve rompimento, estando o produto ainda contido dentro dos tanques. A nota enviada pelo orgão também afirma:
"O Iema lavrou auto de intimação, determinando que a empresa responsável pelo caminhão promova a transferência do produto para outro veículo adequado e realize a contenção preventiva, para evitar vazamento durante a transferência dos combustíveis. Foi solicitado ainda, por meio do auto de intimação, documentação referente à licença ambiental para o transporte e a comprovação de que o condutor está apto a realizar transporte de produtos perigosos, além do replantio da vegetação na margem da rodovia, para evitar processo de erosão no local. A seguradora da empresa responsável informou aos técnicos do Iema que está enviando ao local uma equipe especializada para a transferência dos produtos para outro caminhão, para só então a pista ser liberada."

Atualização

14/01/2022 - 4:30
O Iema informou que uma equipe técnica acompanha a situação, e enviou uma nota sobre o caso. O texto foi atualizado.

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