Volta às aulas: uma carta aberta à Educação

À minha querida Educação,

Eu sei que nos últimos anos as coisas não estão sendo fáceis, não é, minha amiga?! Mas acredito que você seja a única capaz de nos recolocar no caminho da esperança, aquela que aquece os corações daqueles que acreditam num mundo melhor, mesmo ele tendo se tornado um lugar bem mais desigual pela aparição do novo coronavírus

Alguns podem perguntar por que resolvi escrever esta carta para você. Por isso, e antes de tudo, quero começar dizendo o quanto eu confio em você! Confio, porque você foi o farol da minha vida e, juntos, sempre conseguimos superar todos os desafios da minha carreira profissional. Agora, na minha trajetória política, você se apresenta como o fundamento e uma de minhas prioridades de mister – ora serve-me como bússola nas decisões, ora como objeto de trabalho, onde busco permanentemente os caminhos e as soluções para torná-la melhor.

Portanto, a fim de que não se sinta tão sozinha e pense que foi abandonada, esquecida ou renegada, sinto-me no dever de escrever essas singelas palavras para lhe confortar e expressar todo o sentimento que tenho por você.

Sabemos que a pandemia tentou reduzir seu brilho ao obrigar que as escolas ficassem fechadas por um longo tempo. Temos a consciência de que ela fez você experimentar o período de maior defasagem educacional de que se tem notícia. Os fortes efeitos oriundos das perdas dos vínculos afetivo-institucionais e das altas taxas de evasão escolar, possivelmente, provocarão danos que podem comprometer sua higidez.

Sabemos também que ela exigiu, dos seus maiores aliados – os professores – um esforço desumano. Enquanto eles passavam por dificuldades financeiras e suportavam a perda de entes queridos, foram obrigados a mudar seu estilo de vida e sua rotina de trabalho para continuarem a garantir a construção de uma sociedade melhor.

Por isso, minha amiga, peço licença para estender os mais sinceros perfumes do meu reconhecimento aos estimados professores, convidando-os à renovação dos sentimentos de resiliência e determinação, para que o suporte da acolhida aos alunos seja revestido de alegria e inovação. Embora saiba das dificuldades do caminho, comprometo-me aos esforços de sempre para atendê-los.

Nessa esteira, permita-me envolver, também, os pais nesta carta. A vocês, a minha mais profunda gratidão por jamais terem desistido. A pandemia nos impôs rotas escuras, muitas vezes solitárias e frias, mas não chegaríamos em 2022 com novas possibilidades de recomeço sem o amor por seus filhos e a suas renúncias. O amor transforma! E vocês são a prova disso. Seus filhos, as instituições de ensino e a própria Educação precisarão muito do esforço de vocês! Concentrem-se na formação de suas crianças. Transmitam a elas a importância da consciência coletiva e do respeito mútuo.

Por fim, aos alunos, saibam que condições nem sempre são favoráveis, e as dificuldades, sempre em grande número, muitas das vezes nos impediram de sonhar. Contudo, saibam que não estão sozinhos! Contem comigo! Destinarei de todos os nossos esforços e preocupações. Vocês são prioridades para mim, para seus pais e para a Educação! Vocês são a razão deste organismo vivo existir e o nosso futuro, hoje! É preciso que retornem aos estudos felizes, esperançosos e confiantes nos trabalhos dos professores e das escolas, pois este ano de 2022 trará novas oportunidades e muitas realizações para todos vocês.

Por tudo isso, Educação, não nos atribulemos. Mantenhamo-nos firmes, crentes no nosso propósito e com fé, pois unidos, além de recuperar os prejuízos sofridos nos últimos anos, somos capazes de construir um futuro iluminado e venturoso! Tudo que depender de mim será feito!

Que tenhamos um 2022 de muitas conquistas,