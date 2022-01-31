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Leonel Ximenes

Um programa especial para alunos da Educação Especial em Vitória

Com o TiX, pessoas com limitação motora usam qualquer computador, smartphone ou tablet com apenas 11 teclas sensíveis ao toque, que podem ser acionadas até mesmo pelo piscar dos olhos

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 16:32

Públicado em 

31 jan 2022 às 16:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Estudante da rede municipal de Vitória utilizando o programa TiX Letramento
Estudante da rede municipal de Vitória utilizando o programa TiX Letramento Crédito: PMV/Educação
Os 1.834 estudantes matriculados na Educação Especial da rede municipal de Vitória terão mais uma ferramenta que deve facilitar o seu processo de aprendizagem: é o programa TiX Letramento, comprado por R$ 2.319.570 pela prefeitura e que será utilizado nas 53 unidades de ensino que realizam o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e na sede da Secretaria Municipal de Educação.
Com o TiX, pessoas com limitação motora usam qualquer computador, smartphone ou tablet com apenas 11 teclas sensíveis ao toque, que podem ser acionadas até mesmo pelo piscar dos olhos.
Entre outras facilidades, auxilia a digitação, por meio do acionamento das teclas iconográficas em sequências duplas; o software opcional FluentiX agiliza a digitação completando as palavras de forma inteligente.
Tem teclas grandes, bem espaçadas e sensíveis ao toque que permitem o uso do painel sem precisar de força, mas com robustez suficiente para suportar toques bruscos, podendo ser usado até mesmo com os pés.
Além disso, o programa permite digitar todos os caracteres alfanuméricos, sinais de acentuação, pontuação, símbolos e comandos disponíveis em um teclado convencional

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Segundo a PMV, o programa garante autonomia, independência e privacidade aos estudantes com deficiências físicas e motoras ou cognitivas, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), Transtornos do Espectro Autista (TEA), transtornos e dificuldades de aprendizagem.
O programa aplica tecnologias como ferramentas didáticas nos processos do ensino e da aprendizagem, proporcionando ao estudante o domínio de habilidades fundamentais de leitura, produção de textos e operações matemáticas.
"“Estamos sempre buscando adaptar o material pedagógico para trabalhar com todos os nossos estudantes. Por ser um teclado com símbolos, isso vai atrair muito a atenção das crianças, especialmente nossos estudantes autistas. É um recurso novo, tecnológico dentro do nosso tempo, da nossa realidade que é digital"
Raquel Baltazar - Professora que atua na Educação Especial em Vitória

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Além do teclado acessível e dos acessórios para uso dos estudantes, o programa TiX Letramento tem recursos que possibilitam a confecção de pranchas de comunicação alternativa personalizadas, voltadas às crianças e estudantes com a fala mais comprometida, mouse adaptado e acionadores, além de possibilitar situações de aprendizagem planejadas, considerando as condições de cada estudante.
O TiX Letramento será utilizado nas 53 unidades de ensino que realizam o Atendimento Educacional Especializado em Vitória
O TiX Letramento será utilizado nas 53 unidades de ensino que realizam o Atendimento Educacional Especializado em Vitória Crédito: PMV/Divulgação
Na rede municipal de Vitória, 180 profissionais de educação serão treinados, a partir de 17 de março, para utilizar a nova ferramenta pedagógica da rede.
“O nosso desafio é pensar alternativas para o trabalho pedagógico com essas crianças que apresentam outras necessidades para a aprendizagem”, destacou a secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner. “Nós acreditamos que todas as crianças são capazes de aprender”, completou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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