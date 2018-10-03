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Adriana Vieira

'Tecnologia não vai resolver todos os problemas da educação'

Tecnologia e educação foram discutidos durante evento para pais e mestre, promovido pela Rede Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 18:21

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 18:21

Encontro de Pais e Mestres, promovido pela Rede Gazeta, aconteceu nesta quarta-feira (3) no auditório da empresa Crédito: Adessandro Reis
Como a tecnologia pode ajudar na educação de crianças e jovens? Que língua fala a molecada digital? O tema foi debatido na manhã desta quarta-feira (03) durante o Encontro de Pais e Mestres, promovido pela Rede Gazeta, no auditório da empresa. A discussão contou com a participação do jornalista e apresentador de TV Marcelo Tas, e de Adriana Vieira, coordenadora da Área de Tecnologias do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). 
Para Adriana Vieira, incluir a tecnologia nas escola, especialmente as públicas, passa por quatro pilares: currículo, produção e curadoria de recursos digitais - há muita coisa na internet -, gestão de professores e infraestrutura. O último item é onde o Brasil ainda tem muito para avançar.
Se a gente pensa em educação pública, ainda temos muito problema. As escolas têm conexão, mas em geral são péssimas. É uma banda larga que não dá para fazer uma atividade com vídeo. A infraestrutura continua sendo uma grande questão
> ENTREVISTA | "Aqui a gente tem a mania de terceirizar a educação", diz Marcelo Tas
Professora de português, e atualmente coordenadora de tecnologia de uma organização voltada para projetos para escolas públicas e formação de professores, Adriana acredita que a tecnologia tem muito para contribuir, mas não é capaz de resolver, sozinha, os problemas da educação brasileira.
"A gente não acha que a tecnologia vai resolver todos os problemas da educação, que são muitos. Mas a gente acha que ela pode sim ajudar. Principalmente pode aproximar a escola a vida cotidiana desses jovens. Eles estão hiperconectados, chegam à escola com repertório muito amplo da cultura digital. O professor tem que ter objetivo, melhorar a noção de algum conhecimento, de alguma questão, proporcionar inovação nessa prática. Não adianta incluir (a tecnologia) para reproduzir velhas práticas pedagógicas", defende.
O evento ajudou profissionais da educação a se aproximarem da cultura digital. Para Luana Palomo, de 22 anos, funcionária de um escola particular de Vila Velha, ainda há resistência sobre o assunto nas salas de aula.
"Acho importante discutir essas coisas porque não são conversadas o tempo todo. Ainda tem uma restrição muito grande na sala de aula, a gente percebe muito isso. É muito importante esse tipo de palestra para as pessoas entenderem o peso da tecnologia na sala de aula em um mundo tão conectado", afirmou.
> Ana Penido: 'Alunos estão no século XXI, mas a escola não'
Educadora de um instituto que trabalha om adolescente, Luzi Barbosa, 43 anos, concorda que ainda há muito para aprender: "Sou de uma geração que não tinha tecnologia. Para entender a realidade deles tenho que me colocar no lugar deles, acompanhar".
De acordo com Adriana Vieira, a ideia é a sala de aula aprenda com a tecnologia a ser mais prática e menos teórica.  "Aproximar as práticas pedagógicas dessa cultura digital. Isso é muito importante, e já é uma proposta curricular hoje. Na base nacional comum curricular, prevê isso. Aproximar cada vez mais a prática pedagógica, o professor, a escola, com a vida cotidiana dos alunos. Ser menos teórico e mais prático, fazer as conexões com a realidade, fazer esse jovem olhar para a sua localidade. Tem que ser uma educação mais protagonista e menos passiva", conclui.

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