Volta às aulas: onde estão as políticas públicas para um retorno mais seguro?

ano letivo de 2022 se inicia . Estamos novamente diante da mesma discussão, ainda que já tenhamos acumulado dois anos de experiência no controle da pandemia. De forma sem precedentes na história, a ciência respondeu com soluções para estratégias de controle às ameaças da Covid-19 . Temos testes diagnósticos eficazes, vacinas que nos protegem e medicamentos para aqueles que têm possiblidade de desenvolver doenças mais graves.

Sobre os testes diagnósticos, é incompreensível que não tenhamos até o momento um programa de testagem, especialmente visando as crianças e adolescentes em idade escolar. Métodos de coleta menos invasivos são imprescindíveis em um cenário de pandemia, pois são necessários testes em larga escala para entender a real evolução do contágio em diferentes populações, possibilitando assim a tomada de decisões com base em evidências científicas.

A saliva tem se mostrado uma alternativa para o diagnóstico de infecções virais, pois esse fluido biológico pode ser coletado de maneira fácil e rápida, sem o uso de dispositivos específicos e causando menos desconforto durante a coleta, fator importante para uso em crianças.

Apesar da menor porcentagem de casos graves de Covid-19 entre as crianças, elas desempenham um papel importante no contágio, visto que podem ter o mesmo potencial de transmissão que os adultos. Além disso, inúmeros casos de síndrome inflamatória multissistêmica grave foram recentemente relacionados a infecções por SARS-CoV-2 em crianças, adolescentes e adultos jovens. Ainda assim, infelizmente não temos esses testes incorporados em nossas políticas públicas, como já acontece em outros países.

Aqui, seguimos convivendo com a ausência de outra política pública que seria fundamental: a distribuição de máscaras mais filtrantes, do tipo PFF-2, para os trabalhadores da educação e trabalhadores essenciais, bem como estímulo para que empresas possam fornecer essas máscaras a seus trabalhadores de forma mais ampla.

Também não tivemos investimentos mais estruturais nas escolas visando as melhorias de ventilação ambiental, o que propiciaria uma redução de contaminações com instalações de filtros de Hepa (High Efficiency Particulate Air) e monitores de Co2. Durante a volta às aulas nos EUA, por exemplo, tem sido muito utilizado o monitor portátil de dióxido de carbono (CO2), que possibilita verificar se um local está bem ventilado ou não.

Na prática, o dispositivo avalia quanto ar fresco está circulando pela escola. Baixos níveis de dióxido de carbono indicam que está bem ventilada, reduzindo a probabilidade dos alunos contraírem a doença. Os filtros Hepa sugam, filtram e esterilizam o ar de qualquer espaço, de maneira rápida, silenciosa e eficaz, garantindo ambientes higienizados e seguros para a circulação de estudantes e trabalhadores.

Não bastasse a falta dessas medidas, a estratégia central de controle da pandemia também é repleta de falhas e coloca em grave risco nossas crianças. A vacinação na faixa-etária pediátrica chega lenta e cercada de barreiras, principalmente impostas pelo próprio governo federal que deveria ser o maior propagador de informação e nesse momento triste age justamente de forma contrária: espalhando desinformação, criando barreiras e colaborando para a indecisão das famílias.

Em um país, como maior e mais reconhecido Programa de Imunização do mundo, chegarmos a esse nível de desinformação é inaceitável. Em todas as campanhas de vacinação anteriores sempre foram precedidas de campanhas massiva para alcançar o máximo de crianças e adolescentes, desde a criação do Zé Gotinha em 1986. E agora com a vacinação da Covid-19 houve uma ausência do governo federal no processo de comunicação e informação em saúde para o incentivo à vacinação, e isso é lamentável.

As vacinas aprovadas pela nossa agência regulatória, a Anvisa , são seguras, sem eventos adversos pós-vacinais graves nessa faixa-etária e protegem nossas crianças contra uma doença que já levou à morte ou deixou graves sequelas em muitas crianças no Brasil.

Portanto, a discussão para muito além dos favoráveis e contrários ao retorno presencial do ano letivo de 2022, na presença da nova onda da Ômicron , deveria partir de uma só questão: onde estão as políticas públicas que precisavam ter sido implementadas para a maior segurança de nossa comunidade escolar?