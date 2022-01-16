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Ômicron

EUA recomendam que população use "máscara mais protetora possível"

Os casos de covid-19 nos EUA dispararam e mais norte-americanos têm optado por proteção de grau mais alto
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 jan 2022 às 12:01

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 12:01

Mascara protetora contra Covid-19
Mascara protetora contra Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros
O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos revisou suas orientações para os norte-americanos sobre o uso de máscaras, recomendando utilizar "a mais protetora possível", embora a agência não tenha pedido uso nacional das máscaras N95.
O CDC esclareceu em seu site que as pessoas podem escolher respiradores como N95s e KN95s, incluindo a remoção de preocupações relacionadas à falta de suprimentos para N95s”. Acrescentou que os cidadãos devem “usar a máscara mais protetora possível, que se encaixe bem e de forma consistente”.
O CDC disse que “embora todas as máscaras e respiradores forneçam algum nível de proteção, os adequadamente ajustados fornecem o mais alto nível de proteção”.
Os casos de covid-19 nos EUA dispararam e mais norte-americanos têm optado por proteção de grau mais alto.
Os Estados Unidos relataram 1,35 milhão de novas infecções por coronavírus, batendo o recorde global de casos diários em qualquer país. Estima-se agora que a variante Ômicron seja responsável por 98,3% do total de novos casos que circulam no país, segundo o CDC.

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