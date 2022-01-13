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Proteção

Venda de álcool e máscara em farmácia volta a subir com avanço da Covid-19

O Grupo DPSP, dono das redes Drogarias Pacheco e São Paulo, fala em aumento de 30% nas vendas de álcool em gel e máscaras nas últimas três semanas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jan 2022 às 09:37

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 09:37

Mascara protetora contra Covid-19
Mascara protetora contra Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros
O avanço da ômicron inverteu a tendência de queda na demanda por máscaras nas farmácias. Nas unidades da RaiaDrogasil, a venda diária cresceu 20% nos últimos 20 dias na comparação com os níveis de outubro e novembro.
No início de novembro do ano passado, a rede informava que o número de unidades vendidas havia caído 40% em três meses. O cenário da época mostrava os efeitos positivos da vacinação das estatísticas da pandemia e algumas cidades já anunciavam o fim da obrigatoriedade do uso da máscara, mas a chegada da ômicron interrompeu o movimento.
O Grupo DPSP, dono das redes Drogarias Pacheco e São Paulo, fala em aumento de 30% nas vendas de álcool em gel e máscaras nas últimas três semanas.
Na Pague Menos, a demanda pelo produto descartável subiu cerca de 125% em dezembro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo a empresa. Depois da virada do ano, até o dia 11 de janeiro, o crescimento se repete no mesmo patamar.
Raul Casanova Júnior, diretor-executivo da Animaseg (Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho), diz que a indústria também espera aquecimento na demanda.

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