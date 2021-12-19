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Inusitado

Homem é expulso de voo nos EUA por usar calcinha como máscara em protesto

Adam Jenne, 38, é contra a obrigatoriedade do uso da proteção e diz ter feito a mesma coisa em viagens anteriores como forma de protesto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 dez 2021 às 14:12

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 14:12

Um passageiro foi expulso de um voo da United Airlines nos Estados Unidos por tentar viajar usando uma calcinha vermelha em vez de uma máscara, como determina a lei federal no país em prevenção ao coronavírus.
O homem, posteriormente identificado como Adam Jenne, 38, é contra a obrigatoriedade do uso da proteção e diz ter feito a mesma coisa em viagens anteriores como forma de protesto.
Homem é expulso de voo nos EUA por usar calcinha como máscara em protesto
Homem é expulso de voo nos EUA por usar calcinha como máscara em protesto Crédito: Reprodução/Twitter
O caso aconteceu na última quarta-feira (15), em um voo que partia de Fort Lauderdale, na Flórida, para a capital Washington (DC), e foi registrado por um passageiro que sentava ao lado de Jenne no avião.
"Esse rapaz de Cape Coral [Flórida] tentou usar uma calcinha como máscara em um voo de hoje da United, em Fort Lauderdale. Ele foi expulso da aeronave. A TSA [Administração para a Segurança dos Transportes, na sigla em inglês] e o xerife foram chamados, mas os passageiros se mantiveram calmos", relatou em uma rede social Channing Frampton, âncora da ABC27.
À WBBH, afiliada da NBC, Adam Jenne justificou o protesto dizendo que "a melhor maneira de ilustrar o absurdo é fazendo absurdos".
"Não faz sentido. A Covid não sabe que estamos em altitude de cruzeiro [quando o avião alcança a maior velocidade, graças à baixa densidade do ar]. É estúpido, a coisa toda é um teatro", disse ele, sobre a obrigatoriedade do uso de máscara. "Em cada voo, recebo reações diferentes da tripulação. Algumas de aprovação, outras de confronto."

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Jenne também contou que foi expulso de um voo da Delta Airlines pelo mesmo motivo e que se recusa a obedecer a lei federal. "Eu não uso máscara no aeroporto de jeito nenhum", acrescentou.
A TSA exige que viajantes usem máscara em aeroportos, aviões, ônibus e trens. A regra é válida até março de 2022, data que pode ser prorrogada pelo governo do presidente Joe Biden, do qual Jenne é crítico.

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