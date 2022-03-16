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BR 259

Acidente entre moto e caminhão deixa trânsito lento em João Neiva

Segundo a PRF, motociclista e passageira ficaram feridos. Ambos foram socorridos pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 mar 2022 às 09:43

Publicado em 16 de Março de 2022 às 09:43

Trecho próximo a acidente, no m
Trecho perto de onde aconteceu acidente na BR 259 Crédito: Reprodução/Google Maps
Um motociclista bateu na traseira de um caminhão na manhã desta quarta-feira (16), no quilômetro 6 da BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo.  De acordo com as informações Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoa estavam na moto. O condutor foi socorrido com fratura grave na perna, e a passageira com lesões leves. Os dois foram encaminhados para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina
O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para fazer o atendimento as vítimas. Segundo a PRF, o trânsito ficou lento no trecho, mas foi totalmente liberado por volta de meio-dia.
O Corpo de Bombeiros foi demandado pela reportagem para informar mais detalhes sobre o atendimento à ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado,

Atualização

16/03/2022 - 3:12
Após a publicação desta matéria, a PRF informou os ferimentos sofridos pelas vítimas da colisão e disse que o trânsito já havia sido liberado no trecho onde ocorreu o acidente. O texto foi atualizado.

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