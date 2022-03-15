Homem é morto em Ibiraçu e trânsito fica lento na BR 101

Homem foi assassinado na manhã desta terça-feira (15) em Ibiraçu Crédito: Leitor

Um homem morreu após ser baleado na manhã desta terça-feira (15) em Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo. O corpo foi encontrado às margens da BR 101. A Polícia Militar e a Eco101 foram ao local para o atendimento da ocorrência. A Polícia Civil confirmou a morte e investiga o crime.

Segundo a PM, a vítima foi identificada como Ivan Soares de Jesus, de 26 anos. O jovem foi alvejado no pátio de um posto de combustíveis e o óbito foi confirmado no local.

Ainda não há informações sobre o que pode ter motivado o crime. O suspeito fugiu em um veículo. Até o momento, ninguém foi detido. A perícia foi acionada e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil para investigação.

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A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Ibiraçu. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

TRÂNSITO

Após o assassinato, um ouvinte da Rádio CBN Vitória relatou que o trânsito estava lento, porque os motoristas curiosos passavam devagar para observar. O corpo ficou encoberto por uma manta, às margens da estrada. No início da tarde, a PRF informou que o trânsito estava fluindo normalmente no local.

Atualização Após a publicação da reportagem, no início da tarde, a PRF informou que o trânsito estava fluindo normalmente no local. O texto foi atualizado.