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Norte do ES

Homem é morto em Ibiraçu e trânsito fica lento na BR 101

A PM e a Eco101 foram ao local para o atendimento da ocorrência. Polícia Civil investiga o crime. Ainda não há informações sobre a motivação
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 mar 2022 às 08:01

Publicado em 15 de Março de 2022 às 08:01

Homem foi assassinado na manhã desta terça-feira (15) em Ibiraçu
Homem foi assassinado na manhã desta terça-feira (15) em Ibiraçu Crédito: Leitor
Um homem morreu após ser baleado na manhã desta terça-feira (15) em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. O corpo foi encontrado às margens da BR 101. A Polícia Militar e a Eco101 foram ao local para o atendimento da ocorrência. A Polícia Civil confirmou a morte e investiga o crime. 
Segundo a PM, a vítima foi identificada como Ivan Soares de Jesus, de 26 anos. O jovem foi alvejado no pátio de um posto de combustíveis e o óbito foi confirmado no local.
Ainda não há informações sobre o que pode ter motivado o crime. O suspeito fugiu em um veículo. Até o momento, ninguém foi detido. A perícia foi acionada e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil para investigação.
A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Ibiraçu. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

TRÂNSITO

Após o assassinato, um ouvinte da Rádio CBN Vitória relatou que o trânsito estava lento, porque os motoristas curiosos passavam devagar para observar. O corpo ficou encoberto por uma manta, às margens da estrada. No início da tarde, a PRF informou que o trânsito estava fluindo normalmente no local. 

Atualização

15/03/2022 - 1:32
Após a publicação da reportagem, no início da tarde, a PRF informou que o trânsito estava fluindo normalmente no local. O texto foi atualizado. 
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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