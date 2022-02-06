Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Buda gigante de Ibiraçu é destaque na maior TV pública do Japão

Emissora NHK enviou seu correspondente no Brasil ao interior do ES para fazer uma reportagem sobre a estátua

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

06 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A apresentadora da TV japonesa NHK mostrando o Buda de Ibiraçu e o monge Daiju
A apresentadora da TV japonesa NHK mostrando o Buda de Ibiraçu e o monge Daiju Crédito: Reprodução da NHK TV
Inaugurado em agosto do ano passado, a estátua do Buda gigante de Ibiraçu foi destaque nesta semana em reportagem da TV japonesa NHK, que enviou seu correspondente no Brasil ao interior do Espírito Santo para fazer a matéria.
Na reportagem, a apresentadora da maior emissora de TV pública japonesa cita inicialmente o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, como uma das estátuas de maior atração no mundo e o compara com o Buda de Ibiraçu. Em seguida, o repórter Kimura Ryusuke relata que a estátua do ES tem 35 metros de altura e 35 toneladas de peso, para evidenciar o seu gigantismo.
Visitantes são entrevistados pelo repórter japonês, que também conversa com o monge Daiju Bitti, sacerdote-chefe do mosteiro zen-budista de Ibiraçu e idealizador do projeto. “Ele trabalhou duro para coletar doações do Brasil e do Japão”, informa o jornalista.

Veja Também

Família Lima posa no Buda de Ibiraçu e gera curiosidade dos fãs para saber do show

Ibiraçu, a terra do pastel, do Buda gigante e da... dengue

“O Buda representa o belo. Eu acho que é isso que as pessoas estão procurando”, diz o monge diante de um altar no interior do mosteiro zen. “Em um mundo de más notícias, fome e pobreza”, completa Bitti.
O repórter conta um pouco da trajetória do monge capixaba e informa que a formação dele era cristã até os 18 anos de idade, quando conheceu o budismo e foi para o Japão praticar a religião oriental. O trabalho comunitário do mosteiro também é destacado.
“É importante para nós crescer como seres humanos. Não importa se você acredita no Cristianismo, no Islamismo, no Budismo ou outras religiões”, ensina o monge zen-budista.
“Sob o olhar do Buda as pessoas no Brasil estão encontrando paz e força em tempos difíceis”, finaliza o repórter Kimura Ryusuke, que fez toda a matéria em inglês.

A SEGUNDA MAIOR DO MUNDO

Esta é a segunda maior estátua de Buda do mundo, ficando atrás apenas do Buda de Leshan, na China, que é considerado patrimônio histórico pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Veja Também

Livro com fotos do Buda gigante de Ibiraçu será lançado no ES

Sob o olhar do fotógrafo: o Buda gigante de Ibiraçu

A obra da estátua foi finalizada em 2020 e a inauguração estava prevista para junho do mesmo ano. Mas, por causa do atraso na obra e da pandemia de Covid-19, o mosteiro decidiu adiar o evento para abril de 2021. Após ser novamente adiada, a inauguração aconteceu no final de agosto do ano passado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Capixaba ensina lições do budismo para enfrentar o isolamento

Turismo religioso em Ibiraçu atrai investidores para a região

Genésio Gomes de Moura: uma das cabeças por trás do Buda Gigante de Ibiraçu

Buda gigante de Ibiraçu terá mesma altura do Cristo Redentor no RJ

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Ibiraçu Japão Buda gigante
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados