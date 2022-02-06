Buda gigante de Ibiraçu é destaque na maior TV pública do Japão

Inaugurado em agosto do ano passado
, a estátua do Buda gigante de Ibiraçu foi destaque nesta semana em reportagem da TV japonesa NHK, que enviou seu correspondente no Brasil ao interior do Espírito Santo para fazer a matéria.
Na reportagem, a apresentadora da maior emissora de TV pública japonesa cita inicialmente o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
, como uma das estátuas de maior atração no mundo e o compara com o Buda de Ibiraçu. Em seguida, o repórter Kimura Ryusuke relata que a estátua do ES tem 35 metros de altura e 35 toneladas de peso, para evidenciar o seu gigantismo.
Visitantes são entrevistados pelo repórter japonês, que também conversa com o monge Daiju Bitti, sacerdote-chefe do mosteiro zen-budista de Ibiraçu e idealizador do projeto. “Ele trabalhou duro para coletar doações do Brasil e do Japão”, informa o jornalista.
“O Buda representa o belo. Eu acho que é isso que as pessoas estão procurando”, diz o monge diante de um altar no interior do mosteiro zen. “Em um mundo de más notícias, fome e pobreza”, completa Bitti.
O repórter conta um pouco da trajetória do monge capixaba e informa que a formação dele era cristã até os 18 anos de idade, quando conheceu o budismo e foi para o Japão
praticar a religião oriental. O trabalho comunitário do mosteiro também é destacado.
“É importante para nós crescer como seres humanos. Não importa se você acredita no Cristianismo, no Islamismo, no Budismo ou outras religiões”, ensina o monge zen-budista.
“Sob o olhar do Buda as pessoas no Brasil estão encontrando paz e força em tempos difíceis”, finaliza o repórter Kimura Ryusuke, que fez toda a matéria em inglês.
Esta é a segunda maior estátua de Buda do mundo, ficando atrás apenas do Buda de Leshan, na China
, que é considerado patrimônio histórico pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
A obra da estátua foi finalizada em 2020 e a inauguração estava prevista para junho do mesmo ano. Mas, por causa do atraso na obra e da pandemia de Covid-19
, o mosteiro decidiu adiar o evento para abril de 2021. Após ser novamente adiada, a inauguração aconteceu no final de agosto do ano passado.