Família Lima posa no Buda de Ibiraçu e gera curiosidade dos fãs para saber do show

"Tinha um Buda no meio do caminho. No meio do caminho tinha um Buda". A frase de Lucas Lima foi para expressar a surpresa ao se deparar com o Buda Gigante de Ibiraçu, nesta sexta-feira (15). O músico segue em sua primeira viagem de trabalho com o Família Lima após mais de um ano parado e a apresentação é no Espírito Santo.
"Paramos no meio da estrada pórque você está andando e, de repente, tem um Buda Gigante. Essa é a vida da estrada, onde você está andando e, de repente, Buda", disse Lucas nos Stories.
A postagem também foi feita pelos irmãos e pelo perfil oficial do grupo. "A caminho do show de hoje, em Linhares/ES, a gente viu essa que é a segunda maior estátua de Buda do mundo! Teve que rolar uma paradinha", postou o grupo no Instagram, gerando curiosidade dos fãs para saber onde a banda se apresenta.
"Não acredito que está aqui no nosso estado", comentou uma fã. "Onde vai ser o show em Linhares", perguntou outra internauta nos comentários.
Pois o Divirta-se tira essa dúvida. O grupo se apresenta no 19º Prêmio Gazeta Empresarial Linhares, que acontece nesta sexta-feira (15), no Conceição Hall. O evento não terá pista de dança e Luanna Esteves e Diego Araújo serão os anfitriões da noite.