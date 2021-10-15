Família Lima posa no Buda de Ibiraçu e gera curiosidade dos fãs para saber do show

Família Lima posa em frente ao Buda de Ibiraçu Crédito: instagram/@oficialfl

"Tinha um Buda no meio do caminho. No meio do caminho tinha um Buda". A frase de Lucas Lima foi para expressar a surpresa ao se deparar com o Buda Gigante de Ibiraçu, nesta sexta-feira (15). O músico segue em sua primeira viagem de trabalho com o Família Lima após mais de um ano parado e a apresentação é no Espírito Santo.

"Paramos no meio da estrada pórque você está andando e, de repente, tem um Buda Gigante. Essa é a vida da estrada, onde você está andando e, de repente, Buda", disse Lucas nos Stories.

A postagem também foi feita pelos irmãos e pelo perfil oficial do grupo. "A caminho do show de hoje, em Linhares/ES, a gente viu essa que é a segunda maior estátua de Buda do mundo! Teve que rolar uma paradinha", postou o grupo no Instagram, gerando curiosidade dos fãs para saber onde a banda se apresenta.