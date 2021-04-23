Turismo religioso em Ibiraçu atrai investidores para a região

Buda gigante em Ibiraçu: no “Caminhos da Sabedoria”, é possível conhecer paisagens naturais, cultivos tradicionais e monumentos religiosos em um roteiro turístico de 110 km de peregrinação. Crédito: Marina Machado/Agência Buzz Me/ Divulgação

Com cachoeiras, mosteiro budista e monumentos religiosos, Ibiraçu é um prato cultural cheio. Além das festas italianas e o tradicional pastel com caldo de cana, o município tem ganhado destaque devido à proximidade de rodovias importantes e o potencial turístico. Por isso, a cidade, no Norte do Espírito Santo, tem atraído diferentes investidores que acreditam na valorização da região.

“Muitas pessoas estão saindo dos grandes centros e se mudando para o interior devido à tranquilidade e aos baixos índices de criminalidade. Ibiraçu logo chama atenção. Isso porque está muito bem localizado, próximo a importantes municípios como Aracruz, João Neiva, Santa Teresa e de fácil acesso a capital pela BR-101”, destaca o Head de Marketing e Inovação da Companhia Brasileira de Lotes (CBL), Leandro Vicentini.

Com o “Caminhos da Sabedoria”, por exemplo, é possível conhecer paisagens naturais, cultivos tradicionais e monumentos religiosos em um roteiro turístico de 110 km de peregrinação.

Pensando nesse potencial, a CBL lançou o seu primeiro empreendimento em Ibiraçu. Com 375 lotes, a partir de 200m², o Columbia Park deve se tornar o maior bairro e mais organizado do município.

O trevo de acesso ao empreendimento possui pontos interligados a BR-101, a rodovia 257, com direção a Aracruz, e está a poucos minutos do centro de Ibiraçu. Crédito: Divulgação/Lotes CBL

Para os próximos anos, a expectativa é que a região se desenvolva ainda mais. Por isso, a mobilidade, localização e o acesso ao empreendimento foram desenvolvidas de forma estratégica.

“Trabalhamos com um padrão de desenvolvimento urbano para tornar nossos bairros referências nas cidades. O Columbia Park estará pronto para oferecer desenvolvimento, já que ficará perto de importantes pontos como o Mosteiro Budista. Futuramente, é esperado que sejam construídas acomodações até para atender os turistas, devido à infraestrutura ofertada pelo loteamento”, pontua o gerente-geral de Vendas da CBL, Renato Ferreira.

COMPROMISSO E CREDIBILIDADE

O Columbia Park é o vigésimo empreendimento da CBL no Estado. Com 13 anos de história, os loteamentos são entregues com documentação em dia e infraestrutura completa, incluindo redes de drenagem de água.

Renato Ferreira afirma que o projeto deve mudar a dinâmica da cidade e o eixo de desenvolvimento. Além disso, o trevo de acesso ao empreendimento possui pontos interligados a BR-101, a rodovia 257, com direção a Aracruz, e está a poucos minutos do centro de Ibiraçu.

“O cliente ao procurar um lote para compra precisa estar atento ao histórico da empresa, fazer um levantamento e exigir os documentos de registro do loteamento. A CBL tem uma história de credibilidade”, frisa Ferreira.

Pensando no potencial da região, a CBL lançou o seu primeiro empreendimento em Ibiraçu. O Columbia Park deve se tornar o maior bairro e mais organizado do município. Crédito: Divulgação/Lotes CBL

FINANCIAMENTO

O Columbia Park tem a opção de financiamento próprio oferecido pela loteadora. A entrada é facilitada e não há necessidade de comprovação de renda ou análise de crédito.

Para quem ficou interessado no investimento, a CBL preparou uma maquete virtual. É possível pilotar um drone virtual, passear pelo Columbia Park e descobrir até a posição do sol nos terrenos sem sair de casa.

Para os próximos anos, a expectativa é que a região se desenvolva ainda mais. Por isso, a mobilidade, localização e o acesso ao empreendimento foram desenvolvidas de forma estratégica. Crédito: Divulgação/Lotes CBL

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