Trio é preso suspeito de amarrar vítimas e roubar carro em Ibiraçu

Um homem de 27 anos e duas mulheres, de 19 e 21 anos, foram presos suspeitos de roubarem um carro na zona rural de Ibiraçu , no Norte do Estado. As duas vítimas foram amarradas e jogadas para fora do veículo – uma delas chegou a ser enforcada pelos criminosos. A prisão do trio ocorreu na tarde de terça-feira (25), no Centro de Baixo Guandu . Segundo a Polícia Civil , uma mulher e um homem que também teriam participado do crime ainda estão foragidos.

O crime aconteceu no dia 14 de janeiro. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas contaram que foram de carro até uma lanchonete da cidade, onde conheceram os cinco suspeitos. Juntos, eles foram até a localidade de Aricanga, ainda em Ibiraçu, onde foram induzidos a beber.

Uma das vítimas, um homem de 31 anos, fingiu estar bebendo e decidiu ir para outro local para esperar o amigo, que continuou com os criminosos consumindo bebida alcoólica. No entanto, os suspeitos foram até ele alegando que precisavam de ajuda para colocar o amigo dele, que estava embriagado, no carro. Quando a vítima voltou para o local, encontrou o amigo amarrado com as mãos para trás, sendo enforcado por dois homens.

O homem de 31 anos também foi amarrado e colocado junto com o amigo no banco de trás do veículo. Os dois foram jogados para fora do carro e abandonados na zona rural do município.

Carro roubado foi localizado em Ipatinga, Minas Gerais, no dia 20 de janeiro. Crédito: Polícia Civil

O crime é investigado pela Delegacia de Polícia de Ibiraçu. Após a troca de informações com a Polícia Militar de Minas Gerais, a equipe localizou o veículo roubado em Ipatinga, no Estado mineiro, no dia 20 de janeiro. As investigações continuaram até checar à localização dos suspeitos.

“Fomos até uma residência em Baixo Guandu e localizamos a suspeita de 19 anos e a mulher de 21 anos. Elas foram encaminhadas à delegacia, onde prestaram depoimento e confessaram a autoria do crime. Foram solicitados os mandados de prisão contra os suspeitos, que foram deferidos pela justiça, sendo as duas presas”, contou o titular da Delegacia de Polícia de Ibiraçu, delegado Leandro Sperandio.