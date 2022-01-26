Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agressão e prisão

Mulher é agredida pelo ex com cano de descarga no Sul do ES

Ex-companheiro jogou a peça na direção da vítima durante uma briga no distrito de São José das Torres, em Mimoso do Sul. Cano feriu o pé da vítima

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 11:49

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 jan 2022 às 11:49
Uma mulher chamou a polícia para denunciar a agressão sofrida e que foi praticada pelo ex-companheiro. O homem utilizou um cano de descarga de moto para violentar a vítima. O caso aconteceu no final da manhã dessa terça-feira (25), no distrito de São José das Torres, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O agressor foi detido e levado para a delegacia.
Viatura da Polícia Militar
Para a polícia, mulher disse que não era a primeira vez que sofria agressão  Crédito: Carlos Alberto Silva
Aos militares, a mulher contou que o ex-companheiro a chamou para ir ao encontro dele, e ao chegar no endereço indicado, ela foi logo ameaçada.  A vítima afirmou também que o homem segurava um cano de descarga de moto e foi na direção dela. Por se sentir ameaçada, ela contou à polícia que quebrou a motocicleta do ex-parceiro. Neste momento, o ex tentou acertar a cabeça dela com o cano de descarga, porém a mulher correu.
A briga continuou e o homem arremessou o cano de descarga da motocicleta na vítima e a atingiu no pé esquerdo, causando um ferimento. A mulher afirmou não ter sido a primeira vez que foi agredida.
Já o homem disse aos militares que estava na casa de um amigo e a ex-companheira pediu para falar com ele. Quando chegou ao local marcado, ela começou a quebrar a moto com um pedaço de ferro e por conta disso, ele jogou um cano de descarga, que a atingiu.
Ele relatou ainda que estão separados há cerca de quatro meses. A Polícia Militar socorreu a mulher até o Hospital Apóstolo Pedro, na cidade, e deu voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Suspeito de matar mulher encontrada enrolada em lençol é preso no ES

Suspeito de estuprar três sobrinhas-netas é preso em Vitória

Homem é detido por se masturbar olhando para adolescente em Brejetuba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mimoso do Sul Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem confessa homicídio após mãe ser sequestrada por criminosos em Cariacica
Imagem de destaque
Cegueira por desatenção: por que às vezes você não vê o que está diante dos olhos
Imagem de destaque
Geada é registrada no Parque do Caparaó, em Dores do Rio Preto; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados