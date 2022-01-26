Mulher é agredida pelo ex com cano de descarga no Sul do ES

Uma mulher chamou a polícia para denunciar a agressão sofrida e que foi praticada pelo ex-companheiro. O homem utilizou um cano de descarga de moto para violentar a vítima. O caso aconteceu no final da manhã dessa terça-feira (25), no distrito de São José das Torres, em Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo . O agressor foi detido e levado para a delegacia.

Para a polícia, mulher disse que não era a primeira vez que sofria agressão Crédito: Carlos Alberto Silva

Aos militares, a mulher contou que o ex-companheiro a chamou para ir ao encontro dele, e ao chegar no endereço indicado, ela foi logo ameaçada. A vítima afirmou também que o homem segurava um cano de descarga de moto e foi na direção dela. Por se sentir ameaçada, ela contou à polícia que quebrou a motocicleta do ex-parceiro. Neste momento, o ex tentou acertar a cabeça dela com o cano de descarga, porém a mulher correu.

A briga continuou e o homem arremessou o cano de descarga da motocicleta na vítima e a atingiu no pé esquerdo, causando um ferimento. A mulher afirmou não ter sido a primeira vez que foi agredida.

Já o homem disse aos militares que estava na casa de um amigo e a ex-companheira pediu para falar com ele. Quando chegou ao local marcado, ela começou a quebrar a moto com um pedaço de ferro e por conta disso, ele jogou um cano de descarga, que a atingiu.