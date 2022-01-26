Suspeito de matar mulher encontrada enrolada em lençol é preso no ES

A Divisão de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) prendeu, nesta terça-feira (25), Diego Gonçalves Conceição, de 31 anos, suspeito de ter matado uma mulher por asfixia mecânica, no bairro Alvorada, em Vila Velha, no último domingo (23). Ele foi encontrado no mesmo bairro do crime.
Conforme apuração da repórter Fabiana Oliveira, do G1 ES, e André Falcao, da TV Gazeta, com o delegado Romualdo Gianordolli, chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem confessou o crime e disse que a vítima teria sido morta no último sábado (22), após os dois usarem crack.
O delegado explicou que o homem alugou a casa onde a vítima foi encontrada morta para viver com a esposa, na última quinta (20), mas na sexta o casal teve uma discussão. Ele agrediu a esposa e ela saiu de casa. Depois que a esposa foi embora do apartamento, Diego conheceu a vítima e foi com ela para a residência.
"Ele conheceu a vítima na sexta-feira usando crack na rua. Depois eles foram para a casa onde tiveram relações amorosas", contou o delegado.
No sábado, dia do crime, o homem achou que a mulher tinha furtado seus pertences para comprar drogas e a atraiu para o apartamento.
"Eles discutiram e ele aplicou um 'mata-leão' até que ela morreu. Quando ela desfaleceu, ele envolveu o corpo em um lençol e voltou a usar crack. No domingo, ele se desesperou e falou com seus familiares que teria matado uma mulher", disse.
Até a última atualização do texto, a reportagem não havia obtido contato com a defesa do homem preso.
RELEMBRE O CASO
Uma mulher foi encontrada morta em um apartamento no bairro Alvorada, em Vila Velha, na tarde de domingo (23). Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima estava enrolado em um lençol e o suspeito de cometer o crime é um homem que teria alugado a moradia.
O proprietário da residência acionou a corporação após ter recebido duas ligações: uma da mãe e outra da esposa do suspeito. Ambas relataram que ele ligou para as duas e confessou ter assassinado uma mulher no interior do apartamento. O proprietário, então, foi ao local, com uma equipe da PM. Eles arrombaram o cadeado do apartamento e, assim que a porta foi aberta, viram o corpo enrolado em um lençol e um forte odor. A Polícia Civil, então, foi acionada
Moradores da região contaram à reportagem da TV Gazeta que ouviram barulhos altos vindo do prédio durante a madrugada do sábado (22). Como o prédio é habitado por alguns feirantes, eles acreditaram que o som poderia ser de caixas feito por eles, já que eles começam a trabalhar muito cedo.
Durante todo o dia de sábado, porém, os moradores da região teriam começado a sentir um forte odor vindo do apartamento, que fica no último andar do prédio. A vítima não foi identificada, mas, pelas características informadas pelos militares que estiveram no apartamento, ela é negra, tem os cabelos ondulados e cerca de 1,60 m. A suspeita é que ela tenha sido estrangulada pelo rapaz que alugou o imóvel na última quinta (20).