Suspeito de matar mulher encontrada enrolada em lençol é preso no ES

Diego Gonçalves Conceição, de 31 anos Crédito: Polícia Civil

A Divisão de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) prendeu, nesta terça-feira (25), Diego Gonçalves Conceição, de 31 anos, suspeito de ter matado uma mulher por asfixia mecânica, no bairro Alvorada, em Vila Velha , no último domingo (23). Ele foi encontrado no mesmo bairro do crime.

Conforme apuração da repórter Fabiana Oliveira, do G1 ES, e André Falcao, da TV Gazeta, com o delegado Romualdo Gianordolli, chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem confessou o crime e disse que a vítima teria sido morta no último sábado (22), após os dois usarem crack.

O delegado explicou que o homem alugou a casa onde a vítima foi encontrada morta para viver com a esposa, na última quinta (20), mas na sexta o casal teve uma discussão. Ele agrediu a esposa e ela saiu de casa. Depois que a esposa foi embora do apartamento, Diego conheceu a vítima e foi com ela para a residência.

"Ele conheceu a vítima na sexta-feira usando crack na rua. Depois eles foram para a casa onde tiveram relações amorosas", contou o delegado.

No sábado, dia do crime, o homem achou que a mulher tinha furtado seus pertences para comprar drogas e a atraiu para o apartamento.

"Eles discutiram e ele aplicou um 'mata-leão' até que ela morreu. Quando ela desfaleceu, ele envolveu o corpo em um lençol e voltou a usar crack. No domingo, ele se desesperou e falou com seus familiares que teria matado uma mulher", disse.

Até a última atualização do texto, a reportagem não havia obtido contato com a defesa do homem preso.

RELEMBRE O CASO

Uma mulher foi encontrada morta em um apartamento no bairro Alvorada , em Vila Velha, na tarde de domingo (23). Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima estava enrolado em um lençol e o suspeito de cometer o crime é um homem que teria alugado a moradia.

O proprietário da residência acionou a corporação após ter recebido duas ligações: uma da mãe e outra da esposa do suspeito. Ambas relataram que ele ligou para as duas e confessou ter assassinado uma mulher no interior do apartamento. O proprietário, então, foi ao local, com uma equipe da PM. Eles arrombaram o cadeado do apartamento e, assim que a porta foi aberta, viram o corpo enrolado em um lençol e um forte odor. A Polícia Civil, então, foi acionada

Moradores da região contaram à reportagem da TV Gazeta que ouviram barulhos altos vindo do prédio durante a madrugada do sábado (22). Como o prédio é habitado por alguns feirantes, eles acreditaram que o som poderia ser de caixas feito por eles, já que eles começam a trabalhar muito cedo.