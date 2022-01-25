Homem é detido por se masturbar olhando para adolescente em Brejetuba

Um homem foi detido, nesta segunda-feira (24), por se masturbar olhando para a vizinha de 17 anos na região de Sertãozinho, zona rural de Brejetuba, na Região Serrana do Estado. A mãe da adolescente contou à polícia que, em outra ocasião, o homem já havia praticado o mesmo ato, mas olhando para a mulher.
A Polícia Militar foi acionada pela mãe da jovem, que explicou que a filha de 17 anos estava em casa quando viu o vizinho retirando o órgão genital da bermuda e começar a se masturbar olhando para ela. “A menor teria ficado assustada e o namorado da adolescente teria gritado com o homem, que parou a ação”, informou a PM, em nota.
A mãe da adolescente relatou ainda que o homem era conhecido da comunidade por praticar tais atos e que, há mais de um mês, ele se masturbou olhando para a mulher, o mesmo que fez com a filha dela. Ela disse à PM que, na ocasião, não quis registrar o fato para evitar confusão com o vizinho.
Uma equipe da Polícia Militar foi à casa do homem, que negou os fatos. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.
A Polícia Civil foi demandada pela reportagem, mas informou que não teve acesso à ocorrência.