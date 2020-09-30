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Polícia investiga

Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados em Brejetuba

O corpo só foi encontrado após um sobrinho procurar pelo tio, que estava desaparecido

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 18:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 18:40
Delegacia de Brejetuba
Delegacia de Brejetuba investiga o caso Crédito: Divulgação/PC
A Polícia Civil de Brejetuba investiga o caso de um homem que foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta segunda-feira (28). A vítima estava com os pés e as mãos amarrados. Um dos cômodos da casa da vítima estava todo revirado. O corpo só foi encontrado após um sobrinho procurar pelo tio, que estava desaparecido.
Polícia Militar informou que foi chamada em uma residência em São Jorge, no interior do município de Brejetuba, no Sul do Estado. O sobrinho da vítima levou os policiais até a cozinha da residência, onde estava o corpo. 
O sobrinho da vítima disse que estava trabalhando como ajudante de pedreiro, com outro homem, para o tio e ao chegar na casa, gritou o nome dele, mas não foi atendido. Eles ligaram para o celular da vítima, que também não atendeu. Achando a situação estranha, pediram permissão a casa vizinha e acessaram a casa do tio pelos fundos.
Eles encontram o portão aberto e ao chegar na varanda, viram que as portas da casa estavam destrancadas, sem sinais de arrombamento. No segundo andar, a porta da cozinha estava entreaberta e ao entrarem se depararam com a vítima morta. O quarto do homem estava todo revirado.
O sobrinho contou que viu o tio pela última vez no sábado (26), no casamento de um familiar. Após o jantar, ele teria ido para casa por volta das 20h e não foi mais visto pelos familiares.
Polícia Civil informou que investiga o caso, mas até o momento não identificou nenhum suspeito. A causa da morte e o nome da vítima não foram informados.

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