Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados em Brejetuba

A Polícia Civil de Brejetuba investiga o caso de um homem que foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta segunda-feira (28). A vítima estava com os pés e as mãos amarrados. Um dos cômodos da casa da vítima estava todo revirado. O corpo só foi encontrado após um sobrinho procurar pelo tio, que estava desaparecido.
A Polícia Militar informou que foi chamada em uma residência em São Jorge, no interior do município de Brejetuba, no Sul do Estado. O sobrinho da vítima levou os policiais até a cozinha da residência, onde estava o corpo.
O sobrinho da vítima disse que estava trabalhando como ajudante de pedreiro, com outro homem, para o tio e ao chegar na casa, gritou o nome dele, mas não foi atendido. Eles ligaram para o celular da vítima, que também não atendeu. Achando a situação estranha, pediram permissão a casa vizinha e acessaram a casa do tio pelos fundos.
Eles encontram o portão aberto e ao chegar na varanda, viram que as portas da casa estavam destrancadas, sem sinais de arrombamento. No segundo andar, a porta da cozinha estava entreaberta e ao entrarem se depararam com a vítima morta. O quarto do homem estava todo revirado.
O sobrinho contou que viu o tio pela última vez no sábado (26), no casamento de um familiar. Após o jantar, ele teria ido para casa por volta das 20h e não foi mais visto pelos familiares.
A Polícia Civil informou que investiga o caso, mas até o momento não identificou nenhum suspeito. A causa da morte e o nome da vítima não foram informados.