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Violência

Homem tenta matar a irmã enforcada em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a polícia, o crime aconteceu porque a vítima não consentia o relacionamento amoroso do irmão com a sobrinha, que é filha dela. A menina tem 14 anos

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 17:52
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar atendeu a ocorrência que aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Polícia Militar
Um homem de 26 anos é suspeito de tentar enforcar a própria irmã na madrugada desta terça-feira (29) no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a agressão aconteceu porque a vítima não consentia o namoro dele com a sobrinha, que é filha dela. A menina tem 14 anos.
A vítima contou à Polícia Militar que conheceu o irmão há pouco tempo e que ele começou a ter contato com a sobrinha, uma adolescente de 14 anos. Segundo a mulher, os dois começaram a ter uma relação amorosa, porém, sem o consentimento dela.
Por conta disso, o homem começou a causar problemas para a irmã. Nesta madrugada (29), ele e um outro rapaz quebraram o cadeado do portão da residência da mulher e foram diretamente para o quarto da vítima. Com um fio, o homem tentou enforcar a irmã. Neste momento, a adolescente começou a gritar e pedir socorro.
O irmão e o comparsa dele fugiram e não foram encontrados pela polícia até a tarde desta terça (29). O celular da mulher foi levado. O caso será investigado pela Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.
A vítima está bem e não precisou de atendimento médico. 

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