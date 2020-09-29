Homem tenta matar a irmã enforcada em Cachoeiro de Itapemirim

Polícia Militar atendeu a ocorrência que aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Polícia Militar

Um homem de 26 anos é suspeito de tentar enforcar a própria irmã na madrugada desta terça-feira (29) no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar , a agressão aconteceu porque a vítima não consentia o namoro dele com a sobrinha, que é filha dela. A menina tem 14 anos.

A vítima contou à Polícia Militar que conheceu o irmão há pouco tempo e que ele começou a ter contato com a sobrinha, uma adolescente de 14 anos. Segundo a mulher, os dois começaram a ter uma relação amorosa, porém, sem o consentimento dela.

Por conta disso, o homem começou a causar problemas para a irmã. Nesta madrugada (29), ele e um outro rapaz quebraram o cadeado do portão da residência da mulher e foram diretamente para o quarto da vítima. Com um fio, o homem tentou enforcar a irmã. Neste momento, a adolescente começou a gritar e pedir socorro.

O irmão e o comparsa dele fugiram e não foram encontrados pela polícia até a tarde desta terça (29). O celular da mulher foi levado. O caso será investigado pela Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.