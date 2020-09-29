Vídeo flagra briga de trânsito que terminou em morte em Cachoeiro

Motorista corre em direção a motorista do Monza e o atinge com uma faca Crédito: Reprodução/câmeras de segurança

Your browser does not support the video tag.

Leonardo Caetano Dorigo, dirigia um Chevrolet Monza. Ele estava com a esposa e o filho de três anos e se envolveu numa discussão no trânsito, com o motorista de um Honda Civic, prata, que o esfaqueou no peito.

O momento do crime foi registrado pelas câmeras de segurança de um posto de combustíveis. Os carros são fechados um pelo outro. Leonardo tenta invadir a contramão e para do outro lado da pista. Nesse momento o motorista do Civic , desce do veículo e, com uma faca na mão, corre atrás do carro da vítima. Segundo a polícia, é nesse momento que ele atinge Leonardo.

A versão dele é que encampa de uma situação de inconformismo com o motorista do Monza. Disse que só estava se defendendo, mas com as imagens do comércio local, vemos que não foi nada do que disse. Que a vítima já estava saindo do local, quando ele correu com a faca em punho e desferiu os golpes na vítima, informou o delegado.

Leonardo Caetano Dorigo, 38 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O suspeito, de 38 anos, já havia sido identificado no domingo (27) e estava sendo procurado pela polícia. Nesta terça-feira (29), o suspeito se apresentou na delegacia, foi ouvido e encaminhado para o Centro De Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. O carro foi localizado na zona rural do município.