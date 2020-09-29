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Flagrante

Vídeo flagra briga de trânsito que terminou em morte em Cachoeiro

Imagens cedidas à polícia por um posto de combustíveis, mostram o momento em que  Leonardo Caetano Dorigo, de 38 anos, é esfaqueado após uma discussão no trânsito

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 19:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 19:38
Motorista corre em direção a motorista do Monza e o atinge com uma faca
Motorista corre em direção a motorista do Monza e o atinge com uma faca Crédito: Reprodução/câmeras de segurança
As imagens de um posto de combustíveis localizado no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, mostram o momento em que Leonardo Caetano Dorigo, de 38 anos, foi esfaqueado após uma confusão no trânsito no último domingo (27). O rapaz morreu. Segundo o delegado do caso, o suspeito de cometer o crime, que foi preso nesta terça-feira (29),  alegou legítima defesa, mas as imagens ajudaram a Polícia Civil a provar o contrário. O detido só teve as iniciais divulgadas pela polícia, R.A.T, de 38 anos.
Leonardo Caetano Dorigo, dirigia um Chevrolet Monza. Ele estava com a esposa e o filho de três anos e se envolveu numa discussão no trânsito, com o motorista de um Honda Civic, prata, que o esfaqueou no peito.
O momento do crime foi registrado pelas câmeras de segurança de um posto de combustíveis. Os carros são fechados um pelo outro. Leonardo tenta invadir a contramão e para do outro lado da pista. Nesse momento o motorista do Civic , desce do veículo e, com uma faca na mão, corre atrás do carro da vítima. Segundo a polícia, é nesse momento que ele atinge Leonardo.
A versão dele é que encampa de uma situação de inconformismo com o motorista do Monza. Disse que só estava se defendendo, mas com as imagens do comércio local, vemos que não foi nada do que disse. Que a vítima já estava saindo do local, quando ele correu com a faca em punho e desferiu os golpes na vítima, informou o delegado.
Leonardo Caetano Dorigo, 38 anos
Leonardo Caetano Dorigo, 38 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O suspeito, de 38 anos, já havia sido identificado no domingo (27) e estava sendo procurado pela polícia. Nesta terça-feira (29), o suspeito se apresentou na delegacia, foi ouvido e encaminhado para o Centro De Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. O carro foi localizado na zona rural do município.
O suspeito pode responder pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar e pode pegar até 30 anos de prisão.

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