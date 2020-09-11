Após meses tranquilos, Brejetuba registra semana violenta

Município de Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo, viu o número de assassinatos crescer nos primeiros dias de setembro Crédito: Divulgação/ PMB

Quatro assassinatos em um intervalo de apenas 10 dias. Este é o panorama do mês de setembro no município de Brejetuba , na Região Serrana do Estado. A pacata cidade, que seguia sem registros de mortes violentas desde agosto, sofreu um aumento no número de homicídios nos últimos dias. Para a polícia, o crescimento de crimes nesta época do ano é comum, por conta da colheita do café.

O primeiro registro do mês, aconteceu no dia 02. Um homem foi assassinado a tiros no distrito de São Jorge, quando estava em um bar.

O terceiro assassinato aconteceu na noite do dia seguinte (08). Um jovem foi morto a tiros por volta das 19h dentro de casa, na localidade de Vila Cedro.

Na quarta-feira (09), outro rapaz foi morto a tiros. Desta vez, o crime aconteceu na localidade de São Domingos. A vítima foi encontrada por populares no dia seguinte. O corpo estava com os pés e mãos amarrados, dentro de uma vala. Além disso, o órgão genital havia sido decepado. O autor do crime, que tinha uma rixa antiga com a vítima foi preso nesta quinta-feira (10) com o apoio da Polícia Militar

INVESTIGAÇÃO

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , Brejetuba tem 12.427 moradores. A pequena cidade vinha registrando baixos índices de mortes, de acordo com a Polícia Civil. Para se ter ideia, dois homicídios foram registrados em fevereiro e em julho, apenas uma morte.

O crescimento de casos, porém, é esperado pela polícia nesta época do ano. Esse número de mortes nesta época é comum em virtude da panha de café, esse ano tem sido até mais tranquilo por conta da pandemia e vieram menos pessoas de fora na cidade. Há a chegada de pessoas que não são da comunidade e que às vezes não se sabem as referências, mencionou o delegado de Brejetuba, Cláudio Rodrigues.

Boa parte da população de Brejetuba vive na zona rural. O município tem mais de 508 propriedades que produzem café arábica de qualidade, principal atividade econômica da cidade. Para a grande demanda na colheita do grão, cerca de cinco mil pessoas são contratadas nesta época, de acordo com o município.