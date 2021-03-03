Motorista fica ferido após caminhão tombar na BR 262 em Brejetuba

Um caminhão tombou na tarde desta terça-feira (2), na BR 262, no município de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 136, pouco antes das 16h, e a carga ficou espalhada às margens da via.
Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local foi verificado que a vítima, identificada como Adão da Silva, estava caminhando sem destino, com um pequeno corte na cabeça, mas sem outras fraturas aparentes e respondendo aos questionamentos.
Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. O estado de saúde dele não foi divulgado.