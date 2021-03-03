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Acidente

Motorista fica ferido após caminhão tombar na BR 262 em Brejetuba

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 136. Motorista foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 03 de Março de 2021 às 10:18

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

03 mar 2021 às 10:18
O acidente aconteceu na altura do km 136. O motorista foi socorrido para o hospital de Venda Nova do Imigrante
Caminhão tomba na BR 262 em Brejetuba Crédito: Corpo de Bombeiros
Um caminhão tombou na tarde desta terça-feira (2), na BR 262, no município de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 136, pouco antes das 16h, e a carga ficou espalhada às margens da via.
O acidente aconteceu na altura do km 136. O motorista foi socorrido para o hospital de Venda Nova do Imigrante
Caminhão tomba na BR 262 em Brejetuba Crédito: Corpo de Bombeiros
Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local foi verificado que a vítima, identificada como Adão da Silva, estava caminhando sem destino, com um pequeno corte na cabeça, mas sem outras fraturas aparentes e respondendo aos questionamentos.
Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. O estado de saúde dele não foi divulgado.

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