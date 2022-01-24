Mulher é encontrada morta enrolada em lençol em Vila Velha

Mulher foi encontrada morta enrolada em lençol em apartamento do bairro Alvorada, em Vila Velha Crédito: TV Gazeta

Uma mulher foi encontrada morta em um apartamento no bairro Alvorada, em Vila Velha , na tarde deste domingo (23). De acordo com a Polícia Militar , o corpo da vítima estava enrolado em um lençol e o suspeito de cometer o crime é um homem que teria alugado a moradia.

Segundo a Polícia Militar, o proprietário da residência acionou a corporação após ter recebido duas ligações: uma da mãe e outra da esposa do suspeito. Ambas relataram que ele ligou para as duas e confessou ter assassinado uma mulher no interior do apartamento.

O proprietário, então, foi ao local, junto com uma equipe da PM. Eles arrombaram o cadeado do apartamento e, assim que a porta foi aberta, viram o corpo enrolado em um lençol e um forte odor. A Polícia Civil , então, foi acionada.

Moradores da região contaram à reportagem da TV Gazeta que ouviram barulhos altos vindo do prédio durante a madrugada do sábado (22). Como o prédio é habitado por alguns feirantes, eles acreditaram que o som poderia ser de caixas feito por eles, já que eles começam a trabalhar muito cedo.

Durante todo o dia de sábado, porém, os moradores da região teriam começado a sentir um forte odor vindo do apartamento, que fica no último andar do prédio.

A vítima não foi identificada, mas, pelas características informadas pelos militares que estiveram no apartamento, ela é negra, tem os cabelos ondulados e cerca de 1,60 m. A suspeita é que ela tenha sido estrangulada pelo rapaz que alugou o imóvel na última quinta (20). A causa da morte é desconhecida.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta na tarde desta segunda-feira (24), a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e identificado. "Apenas após a conclusão dos exames será possível confirmar a causa da morte", informou.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", destacou a corporação.

Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta, e G1 ES