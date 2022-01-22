Suspeito de matar turista em Guriri no início do mês é preso pela polícia

O suspeito de matar a turista Thayla Santos Souza, de 24 anos, dentro de casa em Guriri, no município de São Mateus, Norte do Estado, foi preso neste sábado (22). Ela foi encontrada morta com marcas de agressões no corpo no dia 4 de janeiro.
A jovem estava a passeio em Guriri e teria se relacionado com o suspeito. O crime está sendo investigado como feminicídio pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava acompanhado de outros dois indivíduos observando carros no balneário de Guriri. Um investigador da DHPP que estava no local achou suspeito o comportamento dos três homens e reconheceu um deles como sendo o procurado pela morte da jovem.
O policial acionou uma equipe da Polícia Militar. O homem tentou fugir, mas os policiais fizeram um cerco e conseguiram capturá-lo. Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre .38 com seis munições intactas.
Ele foi conduzido para a 18° Delegacia Regional de São Mateus e, ao consultar o sistema, foi localizado mais um mandado de prisão por roubo em seu nome, expedido pela Vara Criminal de Boa Esperança.
A mãe da jovem afirmou à TV Gazeta Norte que o suspeito era do convívio da família. O homem teria um relacionamento amoroso com a vítima. Ele foi preso pelo crime de feminicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.
Os outros dois homens, que estavam na companhia do suspeito, também foram levados para a 18° Delegacia Regional de São Mateus, onde serão ouvidos pelo delegado plantonista.