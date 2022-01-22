Suspeito de matar turista em Guriri no início do mês é preso pela polícia

Thaila Santos Souza foi encontrada morta dentro de casa no bairro Guriri, em São Mateus Crédito: Arquivo pessoal

A jovem estava a passeio em Guriri e teria se relacionado com o suspeito. O crime está sendo investigado como feminicídio pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

Segundo a Polícia Civil , o suspeito estava acompanhado de outros dois indivíduos observando carros no balneário de Guriri. Um investigador da DHPP que estava no local achou suspeito o comportamento dos três homens e reconheceu um deles como sendo o procurado pela morte da jovem.

O policial acionou uma equipe da Polícia Militar . O homem tentou fugir, mas os policiais fizeram um cerco e conseguiram capturá-lo. Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre .38 com seis munições intactas.

Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre .38 com seis munições intactas Crédito: Polícia Civil

Ele foi conduzido para a 18° Delegacia Regional de São Mateus e, ao consultar o sistema, foi localizado mais um mandado de prisão por roubo em seu nome, expedido pela Vara Criminal de Boa Esperança.

A mãe da jovem afirmou à TV Gazeta Norte que o suspeito era do convívio da família. O homem teria um relacionamento amoroso com a vítima. Ele foi preso pelo crime de feminicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.