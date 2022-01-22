Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Feminicídio

Suspeito de matar turista em Guriri no início do mês é preso pela polícia

Homem tinha um relacionamento amoroso com a vítima, segundo a família, e é investigado por feminicídio. A jovem estava a passeio em São Mateus
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 jan 2022 às 18:15

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 18:15

Thaila Santos Souza foi encontrada morta dentro de casa no bairro Guriri, em São Mateus
Thaila Santos Souza foi encontrada morta dentro de casa no bairro Guriri, em São Mateus Crédito: Arquivo pessoal
O suspeito de matar a turista Thayla Santos Souza, de 24 anos, dentro de casa em Guriri, no município de São Mateus, Norte do Estado, foi preso neste sábado (22).  Ela foi encontrada morta com marcas de agressões no corpo no dia 4 de janeiro. 
A jovem estava a passeio em Guriri e teria se relacionado com o suspeito. O crime está sendo investigado como feminicídio pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

Veja Também

Homem é morto a tiros em frente a casa de shows na praia de Guriri

Aposentado é encontrado morto com sinais de tortura em São Mateus

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava acompanhado de outros dois indivíduos observando carros no balneário de Guriri. Um investigador da DHPP que estava no local achou suspeito o comportamento dos três homens e reconheceu um deles como sendo o procurado pela morte da jovem.
O policial acionou uma equipe da Polícia Militar. O homem tentou fugir, mas os policiais fizeram um cerco e conseguiram capturá-lo. Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre .38 com seis munições intactas.
Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre .38 com seis munições intactas Crédito: Polícia Civil
Ele foi conduzido para a 18° Delegacia Regional de São Mateus e, ao consultar o sistema, foi localizado mais um mandado de prisão por roubo em seu nome, expedido pela Vara Criminal de Boa Esperança.
A mãe da jovem afirmou à TV Gazeta Norte que o suspeito era do convívio da família. O homem teria um relacionamento amoroso com a vítima. Ele foi preso pelo crime de feminicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.
Os outros dois homens, que estavam na companhia do suspeito, também foram levados para a 18° Delegacia Regional de São Mateus, onde serão ouvidos pelo delegado plantonista.

Veja Também

Bandidos invadem casa, rendem família e matam adolescente no Noroeste do ES

Após marcar encontro em MG, empresário é esfaqueado e deixado no ES

Polícia investiga oferta de vagas para meninas venderem virgindade no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Feminicídio Polícia Civil São Mateus Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados