Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicação na internet

Polícia investiga oferta de vagas para meninas venderem virgindade no ES

Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares. Segundo a PM, autor da publicação é suspeito de induzir menores à prostituição
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 jan 2022 às 18:15

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 18:15

A denuncia é de que a publicação induza crianças e adolescentes a prática de prostituição.
Denúncia é de que autor da publicação induz crianças e adolescentes à prática de prostituição. Crédito: Redes Sociais | Reprodução
Em uma publicação nas redes sociais, um homem oferece duas “vagas” para meninas que quisessem vender a virgindade no Espírito Santo , afirmando ainda que o valor pago é caro. O anúncio chegou a um policial militar, que denunciou o suspeito na Delegacia Regional de Linhares, no Norte do Estado.
Segundo a Policia Militar, o homem é um suposto autor de publicações em redes sociais que induzem crianças e adolescentes à prática de prostituição.
Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, que já iniciou diligências. Segundo a corporação, mais detalhes sobre a investigação não serão divulgados, por enquanto.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou a corporação.

Veja Também

Pai é preso por manter filha em cárcere privado em Água Doce do Norte

Marido é preso por agredir mulher no ES após denúncia de colegas dela

Garoto conta que é abusado pelo avô desde os 4 anos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados