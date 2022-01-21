Polícia investiga oferta de vagas para meninas venderem virgindade no ES

Em uma publicação nas redes sociais, um homem oferece duas “vagas” para meninas que quisessem vender a virgindade no Espírito Santo , afirmando ainda que o valor pago é caro. O anúncio chegou a um policial militar, que denunciou o suspeito na Delegacia Regional de Linhares, no Norte do Estado.
Segundo a Policia Militar, o homem é um suposto autor de publicações em redes sociais que induzem crianças e adolescentes à prática de prostituição.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, que já iniciou diligências. Segundo a corporação, mais detalhes sobre a investigação não serão divulgados, por enquanto.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou a corporação.