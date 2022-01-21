Pai é preso por manter filha em cárcere privado em Água Doce do Norte

Um homem foi preso, na última quarta-feira (19), na localidade de Vila Marinho, em Água Doce do Norte , no Noroeste do Estado, por manter a filha de 12 anos em cárcere privado em um quarto da residência dele. Segundo a Polícia Militar , o homem estava em surto e tentou atacar os policiais usando uma faca e um facão. A menina foi resgatada por um militar pela janela da casa.

Ao chegarem no local, policiais militares encontraram a casa fechada com pai e filha dentro. Segundo a PM, um policial se identificou e pediu que o homem abrisse a porta, mas o suspeito saiu da residência segurando uma faca e um facão e tentou atacar o policial, que reagiu disparando um tiro contra o homem.

A Polícia Militar informou que o suspeito não se feriu, e disse que, em um momento de distração do homem, um policial conseguiu retirar a vítima da casa.

Suspeito foi detido e levado para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Crédito: Policia Civil | Reprodução

O homem foi detido e levado para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco. O Conselho Tutelar foi acionado e encaminhou a menina para a mãe, que é divorciada do suspeito.