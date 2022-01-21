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Menina de 12 anos

Pai é preso por manter filha em cárcere privado em Água Doce do Norte

Segundo a PM, homem tentou atacar um policial usando uma faca e um facão. Em um momento de distração do suspeito, menina foi resgatada por um militar pela janela da casa
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 jan 2022 às 17:19

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 17:19

Um homem foi preso, na última quarta-feira (19), na localidade de Vila Marinho, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Estado, por manter a filha de 12 anos em cárcere privado em um quarto da residência dele. Segundo a Polícia Militar, o homem estava em surto e tentou atacar os policiais usando uma faca e um facão. A menina foi resgatada por um militar pela janela da casa. 
Ao chegarem no local, policiais militares encontraram a casa fechada com pai e filha dentro. Segundo a PM, um policial se identificou e pediu que o homem abrisse a porta, mas o suspeito saiu da residência segurando uma faca e um facão e tentou atacar o policial, que reagiu disparando um tiro contra o homem. 
A Polícia Militar informou que o suspeito não se feriu, e disse que, em um momento de distração do homem, um policial conseguiu retirar a vítima da casa.
A equipe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco prendeu um homem suspeito de ser autor de um estupro de vulnerável.
Suspeito foi detido e levado para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Crédito: Policia Civil | Reprodução
O homem foi detido e levado para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco. O Conselho Tutelar foi acionado e encaminhou a menina para a mãe, que é divorciada do suspeito.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado e resistência, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.

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