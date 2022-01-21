Garoto conta que é abusado pelo avô desde os 4 anos no ES

Pela manhã, o padrasto do adolescente levou o idoso até um terminal rodoviário, na Serra, pois ele iria trabalhar em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado.

O homem procurou o enteado para conversar, e o menino disse que sentia dores e confirmou a prática de ato sexual pelo avô. O adolescente ainda afirmou não ter sido a primeira vez que o fato acontecia, pois o idoso sempre frequentava a casa da família. Segundo o menor, os abusos aconteciam desde que ele tinha quatro anos.