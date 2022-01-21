Garoto conta que é abusado pelo avô desde os 4 anos no ES

Um adolescente de 13 anos contou ao padrasto e à mãe que, desde os 4 anos, vinha sendo abusado sexualmente pelo avô, de 63. O relato foi feito na manhã desta quinta-feira (20), em Vitória, no Espírito Santo. O garoto denunciou a violência após ele e o idoso serem flagrados nus pelo padrasto da vítima.
Segundo a Polícia Militar, o padrasto relatou aos policiais que o idoso teria dormido na casa onde moram ele, a companheira dele e o enteado. Ele revelou que, por volta das 5h30 desta quinta-feira, foi ao banheiro e, ao passar pelo quarto do menino, viu o idoso em cima do garoto – ambos estavam nus. O homem disse que, naquele momento, ficou em choque e não conseguiu falar nada.
Pela manhã, o padrasto do adolescente levou o idoso até um terminal rodoviário, na Serra, pois ele iria trabalhar em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado.
Quando o padrasto da vítima voltou para casa, conversou com a esposa dele e, em seguida, acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
ABUSOS SEGUIDOS
O homem procurou o enteado para conversar, e o menino disse que sentia dores e confirmou a prática de ato sexual pelo avô. O adolescente ainda afirmou não ter sido a primeira vez que o fato acontecia, pois o idoso sempre frequentava a casa da família. Segundo o menor, os abusos aconteciam desde que ele tinha quatro anos.
O adolescente foi encaminhado pelo Samu ao Hospital Infantil de Vitória. Os responsáveis foram orientados a registrar boletim de ocorrência na delegacia após o atendimento médico.
INVESTIGAÇÃO
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Segundo a corporação, até o momento nenhum suspeito foi detido e mais detalhes não serão divulgados.