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Confusão

Vídeo: passageiros trocam socos e chutes dentro de ônibus no ES

Briga aconteceu em um ônibus da linha 531, que vai do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, ao Terminal de Vila Velha, via Maruípe, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2022 às 12:46

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 12:46

Um vídeo mostra dois passageiros de um ônibus do sistema Transcol trocando socos e chutes dentro do veículo. A briga aconteceu na manhã desta sexta-feira (21), em um ônibus da linha 531, que vai do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, ao Terminal de Vila Velha, via Maruípe, em Vitória.
Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o motorista tentou conter a briga e quando disse que levaria o veículo para a delegacia mais próxima, em Campo Grande, os dois homens desceram do ônibus e foram embora. Os passageiros não foram identificados. Confira a nota na íntegra: 
"A Ceturb-ES informa que na manhã desta sexta-feira (21), dois homens entraram em luta corporal dentro de um ônibus da linha 531. O motorista tentou conter a briga e quando disse que levaria o veículo para a delegacia mais próxima, em Campo Grande, os dois homens desceram do ônibus e foram embora."
*Com informações do G1 ES

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