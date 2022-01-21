Vídeo: passageiros trocam socos e chutes dentro de ônibus no ES

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o motorista tentou conter a briga e quando disse que levaria o veículo para a delegacia mais próxima, em Campo Grande, os dois homens desceram do ônibus e foram embora. Os passageiros não foram identificados. Confira a nota na íntegra:
"A Ceturb-ES informa que na manhã desta sexta-feira (21), dois homens entraram em luta corporal dentro de um ônibus da linha 531. O motorista tentou conter a briga e quando disse que levaria o veículo para a delegacia mais próxima, em Campo Grande, os dois homens desceram do ônibus e foram embora."
*Com informações do G1 ES