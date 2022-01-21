Bandidos invadem apartamentos e matam duas pessoas em Vila Velha

Criminosos armados invadiram um imóvel por volta das 4h da madrugada desta sexta-feira (21), no bairro Planalto, em Vila Velha, na Grande Vitória, e mataram duas pessoas: o mecânico Jabes César Ribeiro, de 28 anos, e a adolescente Gabriela Moreira Faqueres, de 16 anos. Uma mulher também ficou ferida.
Segundo informações apuradas pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o local possui três apartamentos no segundo andar, que são alugados. Os bandidos invadiram dois deles, depois de entrarem pela porta principal do imóvel e arrombarem a entrada das residências internas.
De acordo com testemunhas, a adolescente foi a primeira vítima e morava no local havia menos de um mês. Um rapaz que estava com ela conseguiu fugir. No local, foram encontrados um rádio comunicador, pinos de cocaína, munição e uma touca ninja (que cobre praticamente todo o rosto).
Depois, na segunda quitinete, os criminosos atiraram contra um casal. O homem de 28 anos morreu na hora. Já a esposa dele, uma estudante de engenharia civil, foi socorrida para um hospital da região, ferida com um disparo na barriga. O estado de saúde dela não foi divulgado.
Familiares contaram que o mecânico vivia no local há cerca de cinco anos com a mulher, era trabalhador e nunca havia tido problemas com os vizinhos. Segundo parentes, os dois tinham voltado de uma viagem à Bahia nessa quinta-feira (20) e acreditam que o apartamento tenha sido invadido por engano.
Após os crimes, os suspeitos fugiram do local. Uma corda amarrada em uma das quitinetes pode ter sido usada na fuga. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
CASO SERÁ INVESTIGADO NA DELEGACIA DA MULHER
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que já iniciou diligências, e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", ressaltou a corporação.
ESPOSA DE MECÂNICO PEDIU SOCORRO À PM
Também procurada por A Gazeta, a Polícia Militar informou que uma guarnição se dirigiu até a residência que teria sido invadida por pessoas não identificadas e onde disparos de arma de fogo foram ouvidos. Os militares perceberam que o portão estava aberto, porém não existia sinais de arrombamento.
Segundo a corporação, foi feita uma varredura no local, sendo constatado que se tratavam de três quitinetes. A primeira estava com a porta arrombada e coisas reviradas. Em um cômodo lateral, estava uma adolescente, de 15 anos, em óbito por disparos de arma de fogo. Neste imóvel, foram encontradas porções de drogas, touca ninja e um coldre de arma de fogo.
Em outra quitinete, os policiais ouviram, por uma janela, uma mulher pedindo socorro, informando estar baleada e que seu companheiro estava morto atrás da porta, também atingido por disparos de arma de fogo. Foi solicitado apoio à Polícia Civil e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a vítima para um hospital particular do município.
*Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta
Atualização
21/01/2022 - 10:49
Após a publicação da reportagem, a Polícia Militar informou que a adolescente morta tinha 15 anos, não 16 como a matéria dizia anteriormente, de acordo com informações iniciais.