Preso suspeito de matar vizinho após briga em churrasco em Rio Bananal

Um homem de 55 anos foi preso, na tarde desta quinta-feira (20), em Rio Bananal, no Norte do Estado, suspeito de um assassinato ocorrido há mais de um mês. Alcino Moura era procurado desde o último dia 11 dezembro, quando teria matado Aloir Pivetta, de 32 anos, com um golpe de faca no abdômen após uma briga. Na época do crime, testemunhas relataram à Polícia Militar que os dois eram vizinhos. A vítima estava em um churrasco na casa do sogro, no bairro Santo Antônio, no mesmo município, quando o suspeito teria iniciado a confusão e, em seguida, esfaqueado o vizinho.
Após ser atingido, Aloir chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto Atendimento de Rio Bananal, mas não resistiu ao ferimento. A esposa e o sogro da vítima presenciaram o crime.
Alcino fugiu do local e, apesar das buscas realizadas pela Polícia Militar, não foi localizado na época. Posteriormente, a Delegacia de Rio Bananal pediu a prisão preventiva do autor. Segundo a Polícia Civil, ele estava escondido no Córrego Santa Rita, no município
Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, e, em seguida, transferido para a Penitenciária Regional da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.