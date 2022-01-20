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Golpe de faca

Preso suspeito de matar vizinho após briga em churrasco em Rio Bananal

Alcino Moura, de 55 anos, era procurado desde 11 dezembro do ano passado, suspeito de ter matado seu vizinho, Aloir Pivetta, com uma facada no abdômen
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 jan 2022 às 17:32

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 17:32

Auzino Moura de 55 anos matou a vítima com um golpe de faca após uma briga.
Auzino Moura, de 55 anos, é suspeito de ter matado seu vizinho com um golpe de faca após uma briga Crédito: Polícia Civil
Um homem de 55 anos foi preso, na tarde desta quinta-feira (20), em Rio Bananal, no Norte do Estado, suspeito de um assassinato ocorrido há mais de um mês. Alcino Moura era procurado desde o último dia 11 dezembro, quando teria matado Aloir Pivetta, de 32 anos, com um golpe de faca no abdômen após uma briga. Na época do crime, testemunhas relataram à Polícia Militar que os dois eram vizinhos. A vítima estava em um churrasco na casa do sogro, no bairro Santo Antônio, no mesmo município, quando o suspeito teria iniciado a confusão e, em seguida, esfaqueado o vizinho.
Após ser atingido, Aloir chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto Atendimento de Rio Bananal, mas não resistiu ao ferimento. A esposa e o sogro da vítima presenciaram o crime.
Alcino fugiu do local e, apesar das buscas realizadas pela Polícia Militar, não foi localizado na época. Posteriormente, a Delegacia de Rio Bananal pediu a prisão preventiva do autor. Segundo a Polícia Civil, ele estava escondido no Córrego Santa Rita, no município
Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, e, em seguida, transferido para a Penitenciária Regional da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.

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