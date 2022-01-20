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Feminicídio

Mulher morre após ser esfaqueada em Marechal; marido é preso

A vítima morreu a caminho do hospital. Darli Marcio Christi, de 49 anos, é suspeito do crime e foi preso pela Polícia Militar na casa dele
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 jan 2022 às 11:23

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 11:23

A mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro em Marechal Floriano
A mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro em Marechal Floriano Crédito: Reprodução/Kaique Dias
Uma mulher chamada Ana Lúcia da Costa, de 44 anos, morreu após ser esfaqueada em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (19). O marido dela, Darli Marcio Christi, de 49 anos, é suspeito do crime e foi preso pela Polícia Militar na casa dele, mas resistiu à prisão e chegou a ser atingido por um disparo de arma de choque e de uma espingarda de borracha. Ana Lúcia foi socorrida, mas morreu a caminho do hospital em Vitória.
Conforme o registro da Polícia Militar, uma viatura foi acionada para ir a um hospital em Marechal Floriano porque uma mulher havia dado entrada ferida com uma facada no abdômen e outra no braço. Lá, parentes da vítima contaram que o companheiro dela que havia agredido a mulher e que ele estaria na casa do casal.
Os militares foram até a casa e viram manchas de sague no chão, mas não encontraram o Darli. Eles retornaram ao hospital e, lá, a filha do casal contou que o pai dela havia mandado uma mensagem para ela e que, por isso, ele estaria na casa dele, já que ele só teria acesso à internet lá.

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Os policiais, então, voltaram até a casa de Darli e o viram. Ele tentou fugir pulando uma das janelas, mas viu um dos policiais na rua e voltou para dentro da casa. Foi feito um cerco à residência, mas o suspeito falava aos militares que mataria quem tentasse entrar no local. 
Os policiais, então, arrombaram a porta da casa e encontraram Darli escondido no forro do teto da casa. Segundo o registro da PM, ele estava bastante alterado e, por isso, foi necessário usar a arma de choque. O disparo, porém, não foi preciso e, então, um dos policiais teve que usar uma espingarda de balas de borracha para conter o suspeito e prendê-lo.
Ele foi levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, município também da Região Serrana do Estado.

QUERIA MORAR COM AS DUAS MULHERES

Segundo a apuração da reportagem da TV Gazeta no local do crime, Darli e Ana Lúcia não estavam mais se relacionando, porém ainda eram casados no papel. A motivação para o crime seria o fato do suspeito estar já em outro relacionamento, mas ainda morando na casa da vítima.
Darli queria levar a atual companheira para a casa e morar com as duas mulheres, enquanto Ana Lúcia, que pagava o aluguel da residência, queria voltar a morar lá e não aceitava que ele estivesse lá com a outra mulher. Esse desentendimento, conforme a apuração, já acontecia há algum tempo. A informação foi confirmada por uma vizinha do casal, que não quis se identificar.
"Ele queria ficar com as duas porque ele não aceitava uma ir e nem a outra. A Ana não queria aceitar. Ela só queria a casa dela para poder viver com os filhos dela e mais nada", disse.
Outra vizinha, identificada apenas como Sônia, também disse que o homem não aceitava viver sem Ana Lúcia na mesma casa.
"Eles têm duas casinhas que tinham construído juntos, mas a melhor era a da Ana. Ela queria que ele ficasse no barraquinho e ele não aceitava. Ele queria que ela voltasse, mas queria ficar com a outra também", contou.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e encaminhado para o sistema prisional.
Este é o primeiro feminicídio registrado no município de Marechal Floriano em sete anos, de acordo com a polícia. O anterior ocorreu em 2015. Em depoimento, segundo a polícia, o suspeito se manteve em silêncio.
"Informações coletadas até o momento indicam que o casal tinha uma convivência conflituosa, inclusive com registro de boletim de ocorrência por parte da mulher, relatando episódios de violência doméstica e solicitação de medidas protetivas de urgência. Os procedimentos envolvendo violência doméstica entre o casal, registrados na Delegacia de Polícia de Marechal Floriano, foram concluídos e enviados à Justiça", disse a Polícia Civil.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

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