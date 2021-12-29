Morta pelo ex em Vitória, Manu planejava festa de aniversário em janeiro

Emanuelly Aguiar foi morta com um tiro no peito dentro de casa no bairro Grande Vitória. Crédito: Arquivo pessoal

Emanuelly Cristina Aguiar, Manu, como era chamada carinhosamente pela família, adorava a época de fim de ano, por causa das festas de Natal e ano novo, mas também porque era o momento de começar a planejar o aniversário dela. Ela estava animada para comemorar os seus 19 anos no dia 12 de janeiro. Mas os planos da jovem foram interrompidos na tarde de 3 de dezembro.

A data do aniversário era esperada todo ano com ansiedade por Manu. Ela gostava de reunir a família. “Todo o aniversário, ela sempre dava um jeito de comemorar, nem que fosse uma festinha pequena, mas tinha que ter alguma coisa”, conta a avó Arilda Aparecida Araújo Ferreira, de 54 anos.

Manu fazia questão de comemorar os aniversários.

“Ela era a alegria em pessoa. Sempre muito animada e carinhosa”, lembra a mãe, Débora Cristina Araújo, de 39 anos. Manu tinha outras duas irmãs mais novas, que moravam com a mãe. Todas muito unidas. Elas tinham um grupo de mensagens juntas

Dois dias antes do crime, elas tinham ido ao cinema. “A gente fazia esse encontro no cinema todo o fim de ano, quando eu recebia o 13º salário, e tinha um dinheiro a mais. Foi a última vez que vi minha filha. A última vez que ela falou comigo: ‘bença mãe, te amo’”, conta Débora.

A mãe conta que a jovem começou a trabalhar aos 15 anos, fazendo estágios, enquanto ainda estudava. Manu deixou os estudos de lado durante a pandemia, porque não conseguia acompanhar as aulas de forma remota, e começou a trabalhar na lanchonete de uma tia.

Manu começou a trabalhar desde os 15 anos, com estágios, enquanto ainda estudava. Crédito: Arquivo pessoal

Ela pretendia voltar a estudar e fazer um curso de radiologia, em 2022, segundo a avó, e também continuar com a independência que conseguiu conquistando o próprio dinheiro, mas esse plano também foi interrompido.

“Ela dizia: ‘ainda vou dar orgulho para você e para os meus avôs. Eu vou ser alguém mãe’. Não acredito que um ser humano pode ter tirado isso da minha filha”, diz Débora.

O RELACIONAMENTO

Manu namorava com o suspeito há mais de um ano, mas tinha terminado o relacionamento no dia 1 de dezembro. O casal tinha uma relação conturbada, marcada por muitas brigas e crises de ciúme.

"Eu mostrava para ela as notícias no jornal, de mulheres que tinham sido mortas por maridos e namorados, falava com ela para tomar cuidado porque ele podia fazer isso também. Mas ela sempre falava que ele não teria coragem. Eu falava: minha filha, isso é o que essas mulheres também acreditavam até morrer" Débora Cristina Araújo - Mãe de Emanuelly (Manu)

A família de Emanuelly entregou aos investigadores da Polícia Civil um arquivo com mensagens que teriam sido trocadas entre a jovem e o ex-namorado em um aplicativo de conversa.

No dia 28 de novembro, o suspeito teria escrito que ele poderia voltar para a cadeia, mas que ela não o desrespeitaria mais.

Mensagens trocadas entre Emanuelly e o ex-namorado foram entregues à polícia Crédito: Reprodução/Roberto Pratti