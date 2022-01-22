Bandidos invadem casa, rendem família e matam adolescente em cidade do ES

Os suspeitos renderam a família e levaram o adolescente para um quarto da casa onde fizeram o disparo. O crime teria sido motivado por uma dívida de drogas, de acordo com a PM.

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

As duas mulheres relataram para os policiais militares que, antes do disparo, um dos bandidos levou o adolescente até a casa de um conhecido da família com o objetivo de que ele conseguisse dinheiro emprestado para quitar a dívida. Enquanto isso, o outro homem manteve elas e a criança rendidas na casa.

Como não conseguiram o dinheiro, o suspeito retornou para a residência onde estava o comparsa e atirou no adolescente. Em seguida os dois fugiram em uma moto.

A vitima chegou a ser levada para o posto de saúde do município, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

A Polícia Militar informou que os suspeitos não foram localizados. Perto da casa onde ocorreu o crime foi encontrado um cartucho de arma de fogo calibre 12.