Homem tem costelas e braços quebrados ao ser espancado em Vitória

Um homem de 35 anos foi espancado na manhã desta quarta-feira (26), no bairro Andorinhas, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado inconsciente no meio da rua, com várias lesões pelo corpo. A vítima teve os braços e costelas quebrados.
Após retomar a consciência, o homem disse aos policiais militares que estava tentando auxiliar uma pessoa que estava sendo assaltada, mas foi agredido pelos assaltantes.
O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal e que nenhum suspeito foi preso. O nome da vítima não foi divulgado.
*Com informações do G1 ES