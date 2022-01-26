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Bairro Andorinhas

Homem tem costelas e braços quebrados ao ser espancado em Vitória

Vítima contou aos policiais militares que estava tentando auxiliar uma pessoa que estava sendo assaltada, mas foi agredida pelos criminosos na manhã desta quarta-feira (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2022 às 15:43

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 15:43

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para onde a vítima foi socorrida Crédito: Divulgação/Sesa
Um homem de 35 anos foi espancado na manhã desta quarta-feira (26), no bairro Andorinhas, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado inconsciente no meio da rua, com várias lesões pelo corpo. A vítima teve os braços e costelas quebrados.
Após retomar a consciência, o homem disse aos policiais militares que estava tentando auxiliar uma pessoa que estava sendo assaltada, mas foi agredido pelos assaltantes.
O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal e que nenhum suspeito foi preso. O nome da vítima não foi divulgado.
*Com informações do G1 ES

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