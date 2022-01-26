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Violência

Adolescentes são baleados em ataques armados em Cariacica

Os jovens foram feridos em duas ações criminosas na noite desta terça-feira (25), nos bairros Vila Prudêncio e Porto de Santana. DHPP investiga o caso

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 10:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2022 às 10:44
DHPP
A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica investigará os ataques ocorridos nesta terça (25) Crédito: Carlos Alberto Silva
Dois adolescentes foram baleados, na noite desta terça-feira (25), durante dois ataques a tiros em Cariacica, na Grande Vitória. A primeira vítima, um adolescente de 16 anos, foi baleada no bairro Vila Prudêncio, por volta das 20h30.
Testemunhas contaram aos policiais militares que dois homens passaram em uma moto e o carona, que usava roupa camuflada e portava uma arma longa, atirou contra o adolescente, que estava sentado na rua.
Ele tentou fugir se abrigando em uma casa, mas acabou baleado no ombro e levado para o hospital. Poucas horas depois, por volta das 22h, na Avenida Vale do Rio Doce, em Porto de Santana, dois jovens estavam lanchando quando criminosos em uma moto passaram atirando.

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Eles tentaram fugir, mas um adolescente de 16 anos foi baleado na perna. O outro jovem não foi baleado, mas ficou ferido na tentativa de fuga. Os dois foram socorridos e levados para hospitais da região.
Os casos foram registrados no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. A Polícia Civil investiga os crimes e nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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