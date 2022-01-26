Adolescentes são baleados em ataques armados em Cariacica

A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica investigará os ataques ocorridos nesta terça (25) Crédito: Carlos Alberto Silva

Dois adolescentes foram baleados, na noite desta terça-feira (25), durante dois ataques a tiros em Cariacica , na Grande Vitória. A primeira vítima, um adolescente de 16 anos, foi baleada no bairro Vila Prudêncio, por volta das 20h30.

Testemunhas contaram aos policiais militares que dois homens passaram em uma moto e o carona, que usava roupa camuflada e portava uma arma longa, atirou contra o adolescente, que estava sentado na rua.

Ele tentou fugir se abrigando em uma casa, mas acabou baleado no ombro e levado para o hospital. Poucas horas depois, por volta das 22h, na Avenida Vale do Rio Doce, em Porto de Santana, dois jovens estavam lanchando quando criminosos em uma moto passaram atirando.

Eles tentaram fugir, mas um adolescente de 16 anos foi baleado na perna. O outro jovem não foi baleado, mas ficou ferido na tentativa de fuga. Os dois foram socorridos e levados para hospitais da região.

Os casos foram registrados no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , em Vitória. A Polícia Civil investiga os crimes e nenhum suspeito foi preso.