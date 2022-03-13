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Trevo de João Neiva

Duas pessoas morrem em acidente entre carro e carreta na BR 101

Segundo a PRF, a mulher chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital em João Neiva; outra vítima faleceu após ser levada para hospital em Aracruz
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 mar 2022 às 18:55

Publicado em 13 de Março de 2022 às 18:55

Acidente entre carro e carreta deixa feridos na BR 101 em João Neiva
Acidente entre carro e carreta na BR 101 em João Neiva Crédito: Leitor | A Gazeta
Duas pessoas morreram em um acidente entre um carro e uma carreta neste domingo (13) na BR 101 em João Neiva, no Norte do Estado. A colisão ocorreu por volta das 15h20 no quilômetro 204, próximo ao trevo do município. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF),  as duas vítimas chegaram a ser socorridas em estado grave.
Uma mulher, identificada como Vera Lúcia Bozi Santos, de 59 anos, não resistiu e morreu no Hospital Sagrado Coração de Maria, em João Neiva. O falecimento dela foi confirmado pela PRF ainda no domingo. 
A outra vítima, Fábio Bispo dos Santos, 51, foi encaminhada para o Hospital São Camilo, em Aracruz, e também faleceu. A informação sobre a segunda morte foi confirmada com o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares nesta segunda-feira (14).
As vítimas estavam no carro: uma foi socorrida por uma equipe da Eco101, concessionária da rodovia, e a outra pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).  Já o motorista da carreta, não se feriu, de acordo com a PRF. 
Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, a pista no sentido sul ficou interditada por cerca de uma hora e meia. Foram utilizados recursos da empresa, como ambulância, guincho e uma viatura de inspeção. 
Duas pessoas morrem em acidente entre carro e carreta na BR 101

Atualização

10/03/2022 - 10:03
Após a publicação da reportagem, a segunda morte em decorrência do acidente foi confirmada. O título e o texto foram atualizados.  

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