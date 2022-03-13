Duas pessoas morrem em acidente entre carro e carreta na BR 101

Acidente entre carro e carreta na BR 101 em João Neiva Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma mulher, identificada como Vera Lúcia Bozi Santos, de 59 anos, não resistiu e morreu no Hospital Sagrado Coração de Maria, em João Neiva. O falecimento dela foi confirmado pela PRF ainda no domingo.

A outra vítima, Fábio Bispo dos Santos, 51, foi encaminhada para o Hospital São Camilo, em Aracruz, e também faleceu. A informação sobre a segunda morte foi confirmada com o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares nesta segunda-feira (14).

As vítimas estavam no carro: uma foi socorrida por uma equipe da Eco101, concessionária da rodovia, e a outra pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o motorista da carreta, não se feriu, de acordo com a PRF.

Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, a pista no sentido sul ficou interditada por cerca de uma hora e meia. Foram utilizados recursos da empresa, como ambulância, guincho e uma viatura de inspeção.

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