Duas pessoas morreram em um acidente entre um carro e uma carreta neste domingo (13) na BR 101 em João Neiva, no Norte do Estado. A colisão ocorreu por volta das 15h20 no quilômetro 204, próximo ao trevo do município. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas vítimas chegaram a ser socorridas em estado grave.
Uma mulher, identificada como Vera Lúcia Bozi Santos, de 59 anos, não resistiu e morreu no Hospital Sagrado Coração de Maria, em João Neiva. O falecimento dela foi confirmado pela PRF ainda no domingo.
A outra vítima, Fábio Bispo dos Santos, 51, foi encaminhada para o Hospital São Camilo, em Aracruz, e também faleceu. A informação sobre a segunda morte foi confirmada com o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares nesta segunda-feira (14).
As vítimas estavam no carro: uma foi socorrida por uma equipe da Eco101, concessionária da rodovia, e a outra pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o motorista da carreta, não se feriu, de acordo com a PRF.
Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, a pista no sentido sul ficou interditada por cerca de uma hora e meia. Foram utilizados recursos da empresa, como ambulância, guincho e uma viatura de inspeção.
Duas pessoas morrem em acidente entre carro e carreta na BR 101
Atualização
10/03/2022 - 10:03
Após a publicação da reportagem, a segunda morte em decorrência do acidente foi confirmada. O título e o texto foram atualizados.