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Trevo de Novo Horizonte

Carro é arrastado por carreta em acidente na BR 101 em Linhares

O motorista do carro, um idoso de 69 anos, precisou da ajuda de populares para sair do veículo. Ele contou que quis cruzar a pista, mas não viu a carreta
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 mar 2022 às 13:59

Publicado em 12 de Março de 2022 às 13:59

Carro é arrastado por carreta em trevo na BR 101 em Linhares
Carro é arrastado por carreta em trevo na BR 101 em Linhares Crédito: Tiago Felix
Um carro foi parar no canteiro da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, após ser atingido por uma carreta carregada de toras de madeira. A batida foi registrada na manhã deste sábado (12) no trevo do bairro Novo Horizonte e ninguém ficou ferido.
O acidente aconteceu por volta das 10h40. Segundo informações do repórter da TV Gazeta Tiago Félix, o veículo de passeio, um Volkswagen Gol, era conduzido pelo técnico em eletricidade Cesar Cavatti, de 69 anos.
Ele contou que antes de atravessar a rodovia no trevo, olhou para os dois lados e não viu a carreta. Ao cruzar a pista, sentiu o impacto do lado do carona. O carro foi arrastado e parou, de lado, em cima do canteiro.
O idoso precisou da ajuda de populares, que quebraram o vidro da frente, para sair de veículo. Ele e o motorista da carreta passaram por teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. A carreta foi removida do local ainda pela manhã.

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