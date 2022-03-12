Carro é arrastado por carreta em acidente na BR 101 em Linhares

O acidente aconteceu por volta das 10h40. Segundo informações do repórter da TV Gazeta Tiago Félix, o veículo de passeio, um Volkswagen Gol, era conduzido pelo técnico em eletricidade Cesar Cavatti, de 69 anos.
Ele contou que antes de atravessar a rodovia no trevo, olhou para os dois lados e não viu a carreta. Ao cruzar a pista, sentiu o impacto do lado do carona. O carro foi arrastado e parou, de lado, em cima do canteiro.
O idoso precisou da ajuda de populares, que quebraram o vidro da frente, para sair de veículo. Ele e o motorista da carreta passaram por teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. A carreta foi removida do local ainda pela manhã.