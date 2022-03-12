Carro é arrastado por carreta em acidente na BR 101 em Linhares

Carro é arrastado por carreta em trevo na BR 101 em Linhares Crédito: Tiago Felix

Um carro foi parar no canteiro da BR 101 , em Linhares , no Norte do Espírito Santo, após ser atingido por uma carreta carregada de toras de madeira. A batida foi registrada na manhã deste sábado (12) no trevo do bairro Novo Horizonte e ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu por volta das 10h40. Segundo informações do repórter da TV Gazeta Tiago Félix, o veículo de passeio, um Volkswagen Gol, era conduzido pelo técnico em eletricidade Cesar Cavatti, de 69 anos.

Ele contou que antes de atravessar a rodovia no trevo, olhou para os dois lados e não viu a carreta. Ao cruzar a pista, sentiu o impacto do lado do carona. O carro foi arrastado e parou, de lado, em cima do canteiro.