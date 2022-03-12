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Acidente

Adolescente de moto morre ao bater na traseira de ônibus em Vila Velha

A colisão aconteceu quando um ônibus tentava ultrapassar outro coletivo na Avenida Carlos Lindenberg
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2022 às 11:12

Publicado em 12 de Março de 2022 às 11:12

Moto bateu na traseira de ônibus na avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Moto bateu na traseira de ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha Crédito: Archimedes Patricio/ TV Gazeta
Um adolescente de 17 anos morreu após a moto que ele conduzia bater na traseira de um ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (11). O acidente aconteceu na altura do bairro Glória.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do coletivo contou que estava ultrapassando um outro ônibus quando ouviu um barulho. Ele parou para verificar e percebeu que a moto havia batido na traseira do coletivo.
Ainda de acordo com a PM, o motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Já a o motociclista, de 17 anos, morreu no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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