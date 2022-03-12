Adolescente de moto morre ao bater na traseira de ônibus em Vila Velha

Um adolescente de 17 anos morreu após a moto que ele conduzia bater na traseira de um ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (11). O acidente aconteceu na altura do bairro Glória.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do coletivo contou que estava ultrapassando um outro ônibus quando ouviu um barulho. Ele parou para verificar e percebeu que a moto havia batido na traseira do coletivo.
Ainda de acordo com a PM, o motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Já a o motociclista, de 17 anos, morreu no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.