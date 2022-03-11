Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moto e carreta

Acidente mata uma pessoa e deixa outra ferida na BR 101, na Serra

Segundo a Eco101, uma faixa da rodovia, no sentido Fundão, esteve interditada para atendimento à ocorrência. Equipes da PRF e da Polícia Civil também estiveram no local
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

11 mar 2022 às 18:36

Publicado em 11 de Março de 2022 às 18:36

acidente
Acidente grave envolvendo carreta e moto é registrado na BR 101, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher morreu em um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta às 15h56 desta sexta-feira (11), no km 246,2 da BR 101, na Serra, próximo à Ponte do Bagaço. Um homem ficou ferido e foi encaminhado a um hospital. Segundo a Eco101, que administra a via, uma faixa da rodovia, no sentido Fundão, chegou a ser interditada para atendimento à ocorrência.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção). Segundo a concessionária, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e do DML estiveram no local.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a PRF disse que a batida foi lateral e que o homem ferido, ainda sem identidade informada, foi socorrido com lesões graves. Segundo a corporação, o responsável pelo acidente permaneceu no local e prestou socorro, bem como realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. Por isso, o condutor não foi encaminhado à delegacia. A Polícia Rodoviária Federal não informou a dinâmica do acidente nem explicou em quais veículos as pessoas envolvidas estavam.
Ainda segundo a PRF, a pista ficou parcialmente interditada para a realização dos serviços, sendo que foi totalmente liberada às 18h00.

Veja Também

Carro vai parar em ciclovia após acidente na Avenida Vitória

Acidente entre caminhões deixa uma pessoa ferida no Contorno, em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brunna Gonçalves e Pocah inauguram jardim em homenagem às 'plantas' do BBB
Imagem de destaque
'A voz da filha que perdi está sendo honrada': as tragédias que o novo estatuto do paciente pretende evitar
Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados