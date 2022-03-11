Acidente mata uma pessoa e deixa outra ferida na BR 101, na Serra

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção). Segundo a concessionária, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e do DML estiveram no local.

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a PRF disse que a batida foi lateral e que o homem ferido, ainda sem identidade informada, foi socorrido com lesões graves. Segundo a corporação, o responsável pelo acidente permaneceu no local e prestou socorro, bem como realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. Por isso, o condutor não foi encaminhado à delegacia. A Polícia Rodoviária Federal não informou a dinâmica do acidente nem explicou em quais veículos as pessoas envolvidas estavam.