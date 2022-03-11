Carro vai parar em ciclovia após acidente na Avenida Vitória

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), o grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória esteve no local para atender à ocorrência e garantir a fluidez na via, que já se encontra completamente liberada. A dinâmica do acidente não foi informada pela corporação.

Por conta do acidente, algumas barras de proteção da ciclovia da Avenida Vitória foram destruídas. Questionada pela reportagem sobre quem ficará responsável pela recolocação da proteção, a Guarda afirmou que será a Central de Serviços da Prefeitura de Vitória, que já esteve no local. O custo estimado total para reposição das peças será de R$ 13 mil aos cofres públicos.