Acidente entre carros interdita a BR 262 em Viana

O quilômetro 27 da BR 262 em Viana foi totalmente interditado após um acidente entre dois carros por volta das 18h30 desta sexta-feira (11). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, que enviou uma equipe para atendimento da ocorrência, quatro adultos e uma criança estavam nos veículos envolvidos na colisão. Não foram divulgadas informações sobre feridos nem a dinâmica do acidente.
Inicialmente, de acordo com a PRF, o trecho seria liberado no esquema "Pare e Siga" após a retirada dos veículos por um guincho. Às 20h, a corporação informou que a rodovia foi totalmente liberada.