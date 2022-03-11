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Rodovia liberada

Acidente entre carros interdita a BR 262 em Viana

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, colisão envolveu dois carros. Às 20h, o trânsito foi totalmente liberado
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 mar 2022 às 19:51

Publicado em 11 de Março de 2022 às 19:51

O quilômetro 27 da BR 262 em Viana foi totalmente interditado após um acidente entre dois carros por volta das 18h30 desta sexta-feira (11). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, que enviou uma equipe para atendimento da ocorrência, quatro adultos e uma criança estavam nos veículos envolvidos na colisão. Não foram divulgadas informações sobre feridos nem a dinâmica do acidente.
Inicialmente, de acordo com a PRF, o trecho seria liberado no esquema "Pare e Siga" após a retirada dos veículos por um guincho. Às 20h, a corporação informou que a rodovia foi totalmente liberada.

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