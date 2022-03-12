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Foi por pouco

Vídeo: carro invade contramão e quase atropela pedestres em Colatina

Homem e mulher caminhavam por avenida quando foram surpreendidos por carro desgovernado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 mar 2022 às 12:17

Publicado em 12 de Março de 2022 às 12:17

Um homem e uma mulher que caminhavam pela Avenida Fioravante Rossi, no bairro São Braz, em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo, quase foram atropelados por um carro na manhã deste sábado (12). Por pouco eles não foram atingidos pelo veículo desgovernado.
As imagens foram gravadas por uma câmera de videomonitoramento. Os dois aparecem caminhando pela rua, por volta das 6h17, quando o carro surge atrás deles, invadindo a contramão e batendo em um outro veículo que estava estacionado na calçada. Por pouco o homem e a mulher não são atingidos.
O motorista saiu caminhando do veículo. Segundo apurou a TV Gazeta, a Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência. A Polícia Civil também informou que, até o momento, não há ocorrência com essas características na Delegacia Regional de Colatina.

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