Vídeo: jovem morre em acidente entre carro e moto em Nova Venécia

Um acidente entre um carro e uma moto terminou com a morte de um jovem de 28 anos em Nova Venécia, Noroeste do Estado, na noite deste sábado (12). Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Jefferson Athanazio dos Santos, pilotava a moto quando colidiu com um carro na Avenida Guanabara, no bairro Beira Rio. O motociclista morreu no local. Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento do acidente (Veja o vídeo acima).
No local, o motorista do carro relatou para os policiais militares que seguia na sua faixa da pista sentido o Centro da cidade quando o motociclista saiu de outra rua na contramão e colidiu de frente contra o veículo. De acordo com a corporação, o condutor foi apresentado a Delegacia de Nova Venécia juntamente com os testes de alcoolemia para demais providências. O resultado do teste não foi informado.
Procurada pela reportagem, a assessoria da Polícia Civil informou que não tem informações sobre o acidente pois, aos finais de semana, só tem acesso às ocorrências do plantão vigente das delegacias.