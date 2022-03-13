Vídeo: jovem morre em acidente entre carro e moto em Nova Venécia

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No local, o motorista do carro relatou para os policiais militares que seguia na sua faixa da pista sentido o Centro da cidade quando o motociclista saiu de outra rua na contramão e colidiu de frente contra o veículo. De acordo com a corporação, o condutor foi apresentado a Delegacia de Nova Venécia juntamente com os testes de alcoolemia para demais providências. O resultado do teste não foi informado.