Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Colisão frontal

Vídeo: jovem morre em acidente entre carro e moto em Nova Venécia

O jovem de 28 anos pilotava a moto quando colidiu com um carro na Avenida Guanabara, no bairro Beira Rio. Segundo informações da Polícia Militar, ele estava na contramão e morreu no local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 mar 2022 às 16:46

Publicado em 13 de Março de 2022 às 16:46

Um acidente entre um carro e uma moto terminou com a morte de um jovem de 28 anos em Nova Venécia, Noroeste do Estado, na noite deste sábado (12). Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Jefferson Athanazio dos Santos, pilotava a moto quando colidiu com um carro na Avenida Guanabara, no bairro Beira Rio. O motociclista morreu no local. Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento do acidente (Veja o vídeo acima).
No local, o motorista do carro relatou para os policiais militares que seguia na sua faixa da pista sentido o Centro da cidade quando o motociclista saiu de outra rua na contramão e colidiu de frente contra o veículo. De acordo com a corporação, o condutor foi apresentado a Delegacia de Nova Venécia juntamente com os testes de alcoolemia para demais providências. O resultado do teste não foi informado.
Acidente entre um carro e uma moto deixou terminou com a morte de um jovem de 28 anos em Nova Venécia.
Acidente entre um carro e uma moto deixou terminou com a morte de um jovem de 28 anos em Nova Venécia. Crédito: Leitor | A Gazeta
Procurada pela reportagem, a assessoria da Polícia Civil informou que não tem informações sobre o acidente pois, aos finais de semana, só tem acesso às ocorrências do plantão vigente das delegacias.

Veja Também

Carro é arrastado por carreta em acidente na BR 101 em Linhares

Vídeo: carro invade contramão e quase atropela pedestres em Colatina

Acidente entre carros interdita a BR 262 em Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Nova Venécia Polícia Civil trânsito Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados