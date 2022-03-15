Após acidente com mortes, moradores e prefeito fecham trecho da BR 101 no ES

Moradores de João Neiva interditaram as duas faixas da BR 101 nesta terça (15) Crédito: Eduardo Dias

A BR 101 foi interditada nos dois sentidos usando um caminhão pipa, que esta atravessado na pista. De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, o prefeito de João Neiva, Paulo Sérgio de Nardi, está na manifestação e apoia a causa do grupo, que é composto por moradores dos bairros Coab, São Carlos 1 e São Carlos 2.

Moradores de João Neiva interditaram as duas faixas da BR 101 nesta terça (15) Crédito: Eduardo Dias

O prefeito explicitou que o grupo só vai liberar a pista quando a Eco 101, concessionária responsável por administrar a rodovia, se posicionar acerca das cobranças dos moradores. Um dos principais pedidos é por melhorias na sinalização do trecho que corta a cidade.

Polícia Rodoviária Federal informou que foi acionada para a ocorrência e que equipes estão em deslocamento para o local, que é na altura do quilômetro 204 da rodovia.

O QUE DIZ A ECO101

Em nota, a Eco101 informou que respeita a manifestação, mas que protestos não podem atrapalhar o tráfego de veículos e a segurança da rodovia, além de causar qualquer tipo de depredação do patrimônio público, o que, segundo a concessionária, pode se configurar como crime.

A Eco101 comunicou que está tomando as medidas cabíveis e que acionou a PRF para acompanhar o protesto. Além disso, ressaltou que mantém contato constante com lideranças comunitárias de João Neiva.

"A concessionária esclarece que uma série de melhorias estão previstas para serem realizadas neste trecho com as obras de duplicação, que hoje encontra-se em fase de licenciamento ambiental junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ressalta, ainda, que enviará equipes técnicas ao local para avaliar possíveis intervenções operacionais na rodovia até que as obras de duplicação se efetivem", diz a nota da Eco101.

O ACIDENTE

Duas pessoas morreram em um acidente entre um carro e uma carreta neste domingo (13) na BR 101 em João Neiva, no Norte do Estado. A colisão ocorreu por volta das 15h20 no quilômetro 204, próximo ao trevo do município. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas vítimas chegaram a ser socorridas em estado grave.

Acidente entre carro e carreta deixa feridos na BR 101 em João Neiva Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma mulher, identificada como Vera Lúcia Bozi Santos, de 59 anos, não resistiu e morreu no Hospital Sagrado Coração de Maria, em João Neiva. O falecimento dela foi confirmado pela PRF ainda no domingo.

A outra vítima, Fábio Bispo dos Santos, 51, foi encaminhada para o Hospital São Camilo, em Aracruz, e também faleceu. A informação sobre a segunda morte foi confirmada com o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares nesta segunda-feira (14).

As vítimas estavam no carro: uma foi socorrida por uma equipe da Eco101, concessionária da rodovia, e a outra pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o motorista da carreta, não se feriu, de acordo com a PRF.