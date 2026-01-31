Dois motociclistas morrem em acidente na zona rural de Água Doce do Norte
Dois motociclistas morreram em um acidente que envolveu duas motos na ES 080, na zona rural de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão ocorreu na noite de sexta-feira (30).
De acordo com apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, as vítimas foram identificadas como José Maria da Silva Júnior, 36 anos, e Ailton de Oliveira Paz, 43 anos. José trabalhava como entregador de gás e água e tinha dois filhos gêmeos de 2 anos. Já Ailton era produtor rural e deixou um filho adolescente.
A Polícia Militar (PM) informou que a passageira de uma das motos ficou ferida e foi socorrida pelo Samu/192, sendo levada ao pronto-socorro de Barra de São Francisco. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela. De acordo com a PM, não havia testemunhas que tivessem presenciado o acidente, por isso não foi possível determinar a causa da colisão. Foi constatado apenas que os motociclistas trafegavam em sentidos opostos.
A Polícia Cientifica (PCIES) informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. A Polícia Civil (PC) disse que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Água Doce do Norte.