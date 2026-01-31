Dois motociclistas morrem em acidente na zona rural de Água Doce do Norte

José Maria e Ailton de Oliveira morreram em acidente que envolveu duas motos Crédito: Arquivo familiar

Dois motociclistas morreram em um acidente que envolveu duas motos na ES 080, na zona rural de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão ocorreu na noite de sexta-feira (30).

De acordo com apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, as vítimas foram identificadas como José Maria da Silva Júnior, 36 anos, e Ailton de Oliveira Paz, 43 anos. José trabalhava como entregador de gás e água e tinha dois filhos gêmeos de 2 anos. Já Ailton era produtor rural e deixou um filho adolescente.

A Polícia Militar (PM) informou que a passageira de uma das motos ficou ferida e foi socorrida pelo Samu/192, sendo levada ao pronto-socorro de Barra de São Francisco. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela. De acordo com a PM, não havia testemunhas que tivessem presenciado o acidente, por isso não foi possível determinar a causa da colisão. Foi constatado apenas que os motociclistas trafegavam em sentidos opostos.