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Vídeo: motociclista cai em pé após atingir carro em acidente em Colatina

Com o impacto da colisão, motociclista foi arremessado do veículo, deslizou sobre o teto e o capô do carro e caiu em pé. Fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (14)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 mar 2022 às 15:53

Publicado em 14 de Março de 2022 às 15:53

Um vídeo registrado  na manhã desta segunda-feira (14) em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, mostra a cena impressionante de um acidente envolvendo um carro e uma moto. As imagens mostram o momento em que um motociclista atinge o automóvel em um cruzamento da Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Honório Fraga. Com o impacto da batida, o homem é lançado da moto e desliza sobre o teto e o capô do outro veículo, caindo em pé na calçada (veja acima).
As imagens foram registradas por uma câmera de segurança de um comércio do bairro. Após a colisão, o motociclista saiu andando, aparentemente sem lesões. No vídeo, é possível ver que parte da lateral do carro ficou danificada.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e Polícia Militar para saber se houve registro de ocorrência do acidente, mas as corporações informaram que não foram acionadas para atendimento. Segundo a Prefeitura de Colatina, a Guarda Municipal também não foi chamada.

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