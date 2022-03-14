Vídeo: carreta tomba e esmaga carro na Leste Oeste, em Cariacica

Acidente na Rodovia Leste Oeste deixou ao menos um morto nesta segunda (14) Crédito: Leitor de A Gazeta

A Gazeta mostram que havia ao menos uma vítima presa às ferragens. Uma carreta tombou sobre um carro e esmagou o veículo na Rodovia Leste Oeste, na altura do bairro Campo Belo, em Cariacica , nesta segunda-feira (14), por volta das 11h30 da manhã. O condutor do veículo atingido, o empresário do setor de segurança Valber Santi, de 40 anos, não resistiu e morreu no local. Segundo funcionários, o acidente aconteceu quando ele voltava para a empresa. Vídeos enviados à reportagem demostram que havia ao menos uma vítima presa às ferragens.

O empresário Valber Santi morreu em grave acidente Crédito: Redes Sociais

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no local e disse que o condutor do caminhão, natural de Marilândia, município ao Noroeste do Estado, ficou preso às ferragens, mas foi retirado e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Ainda segundo apuração da TV Gazeta, o caminhoneiro transportava carga de sucos e ainda não foi confirmado para onde ele seguia quando o acidente aconteceu. O estado de saúde dele é estável, sem risco de morte. À reportagem, Bombeiros afirmaram que acreditam que, pelo peso do caminhão, o veículo tenha tombado sobre o carro do empresário ao fazer uma curva.

Acidente grave foi registrado em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Veja abaixo: Equipes do Corpo de Bombeiros estiverano local para tentar destombar a carreta. Inicialmente, havia a suspeita de que mais veículos pudessem ter sido atingidos. A informação de que o carro foi o único veículo atingido foi confirmada pela Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.

Em nota, a Polícia Militar confirmou que houve óbito no local do fato e que uma pessoa foi socorrida. A PM informou que a ocorrência estava em andamento e, por este motivo, não poderia informar mais detalhes.

A reportagem de A Gazeta também demandou o Corpo de Bombeiros e, por volta das 16h45, a corporação informou que os militares constataram a necessidade de realizarem o trabalho de desencarceramento e iniciaram a ação. As duas vítimas – motoristas do carro e do caminhão – foram retiradas das ferragens pela equipe, porém o condutor do carro morreu.

Os Bombeiros informaram ainda que a ocorrência segue em andamento e que as equipes ainda estão no local para realizar a retirada da carreta da pista, que chegou a ficar bloqueada nos dois sentidos.

VEÍCULOS AINDA NÃO FORAM RETIRADOS

Duas retroescavadeiras que estavam em uma obra perto da rodovia chegaram a ir ao local, mas não atuaram na retirada da carreta e do carro. Às 19h15, a reportagem da TV Gazeta esteve na região e constatou que os dois veículos envolvidos ainda não haviam sido removidos.

Veículos envolvidos em acidente continuam na Leste-Oeste Crédito: Fernando Estevão

Segundo apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, não há previsão para retirada dos veículos e liberação da rodovia, que está fechada para os motoristas que seguem no sentido Vila Velha. Um carro da empresa proprietária do caminhão mandou uma equipe ao local para retirada da carga de suco.

TRECHO PERIGOSO

Não é a primeira vez que acidentes graves acontecem neste trecho da Rodovia Leste Oeste. Em outubro de 2020, uma carreta que carregava água oxigenada tombou e a via ficou interditada . O líquido vazou na pista e causou muita fumaça, por conta da evaporação do produto químico.

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O motorista do veículo teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a limpeza da pista e conter o vazamento de água oxigenada.

De acordo com a repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, o cheiro da água oxigenada era forte e moradores relataram que algumas pessoas chegaram a passar mal, por conta do odor que se espalhou na região. O motorista da carreta chegou a ficar preso na cabine do caminhão e foi ajudado por populares, que precisaram quebrar o vidro do para-brisa para retirá-lo. Ele teve uma queimadura no braço.

O contêiner caiu por volta das 7h da manhã desta terça (29) e ainda não foi retirado Crédito: Josiane Santos