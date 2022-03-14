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BR 101

Acidente com caminhão e duas carretas deixa três feridos em Guarapari

Uma das vítimas, que teve ferimentos médios, foi levada para um hospital, enquanto as outras foram atendidas no local; pista no sentido Guarapari para Cariacica foi interditada no km 344
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 mar 2022 às 11:29

Publicado em 14 de Março de 2022 às 11:29

Acidente interdita pista na BR 101 em Guarapari
Acidente interdita pista na BR 101 em Guarapari Crédito: Leitor de A Gazeta
Um acidente envolvendo um caminhão e duas carretas deixou três pessoas feridas na altura do quilômetro 344 da BR 101, em Guarapari, na manhã desta segunda-feira (14). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma das carretas carregava um bloco de granito que caiu na pista. A via foi interditada no sentido Guarapari para Cariacica.
Por conta disso, segundo a PRF, o trânsito no trecho segue em sistema pare e siga. Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram o estrago causado pelo acidente. É possível ver materiais decorrentes da batida espalhados pela pista e o trânsito formado na rodovia. Veja abaixo:
Ainda conforme a PRF, duas pessoas tiveram ferimentos leves e uma teve ferimentos médios. A Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que as duas vítimas de menor gravidade foram atendidas no local, enquanto a outra foi levada a um hospital.
A Eco 101 relatou também que ambulância, guincho e viatura de inspeção da concessionária foram acionados para a ocorrência. 

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