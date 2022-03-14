Carro capota e uma pessoa fica ferida em acidente na BR 101, na Serra

Uma pessoa ficou ferida após o carro em que estava capotar no início da tarde desta segunda-feira (14), na BR 101. O acidente aconteceu no km 266, na altura do bairro José de Anchieta, na Serra. A vítima foi socorrida em estado moderado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Também de acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 13h40, um guincho já estava no local para fazer a retirada do veículo da pista e liberar totalmente o trecho da rodovia. A dinâmica do acidente e detalhes sobre a vítima não foram divulgados.
Inicialmente, a informação era de que o capotamento havia acontecido no sentido Norte (Fundão). No entanto, a Eco101 esclareceu que o acidente se deu no sentido Sul (Vitória). "A faixa dois ficou interditada para atendimento da ocorrência até por volta das 14h30 desta segunda-feira (14)", afirmou.
Atualização
14/03/2022 - 3:54
Após publicação desta matéria, a Eco101 respondeu à demanda da reportagem de A Gazeta e atualizou a informação em relação ao sentido da pista em que o acidente ocorreu. O texto foi atualizado.